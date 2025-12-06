Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Del raposo al jabalí

Hasta la UME ha tenido que intervenir para frenar los contagios

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:17

Comenta

Cuando intuyó que se acababa el tiempo, mi madre decidió que pasásemos la Navidad en casa de la abuela. Al bajar del coche vimos que ... no estaba en la puerta esperándonos como siempre, y eché de menos las tortas de manteca y el montón de besos cálidos que nos daba después de sentarnos en su halda. La encontramos llorando en el corral, convertido en un inmenso campo de plumas. El raposo había matado a todas las gallinas, tras romper la malla de alambre de la talanquera que separaba el huerto del corral. Las vecinas acudieron muy de mañana llevando una gallina de las suyas para que con ellas rehiciera su parvada. Pero no tenía consuelo. El herrero estaba reforzando la malla de alambre. Un grupo de cazadores se había echado al monte en busca del zorro. Volvieron a mediodía con el bicho colgando de una estaca. La gente sabía muy bien que con aquella batida no se acababa con los raposos, pero que durante un tiempo no bajarían al pueblo a hacer barrabasadas. En el monte quedaban suficientes conejos, pájaros, lagartijas, ratones y otros bichos para alimentar a estos depredadores. Pasó la Nochebuena y pasó la Pascua sin que la abuela recuperara su sonrisa. Fueron sus últimas Navidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  3. 3 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  4. 4

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  5. 5

    El Granada CF recupera a Alemañ pero pierde a Pablo Sáenz
  6. 6

    La curiosa alternancia de Fran Árbol en la portería del Lorca Deportiva
  7. 7 El Covirán se bloquea
  8. 8

    Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»
  9. 9 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  10. 10

    Directo | Covirán-Basket Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Del raposo al jabalí