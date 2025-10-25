Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Un octubre rebelde

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:58

Se han retrasado las aguas de otoño más que los trenes de Oscar Puente. El verano, agarrado a la tierra caliente de la vega, no ... daba paso a los vientos otoñales ni a las hojas que agonizan con la piel amarilla de los muertos. Desde siempre la gente del campo había acompasado sus sementeras y escardas al compás de los aguaceros, pero las aguas celestiales están en rebeldía y esa huelga a destiempo ha fastidiado las cosechas. Dicen que ahora, con el cambio de hora, llega por fin el agua para darle la savia suficiente a los olivos y engordar las aceitunas. Han sido muchos meses de sequía, de vientos turbios, con alaridos mudos en las riberas de los ríos agotados por la prolongación del estiaje, con gritos silenciosos en los pozos, charcas y pantanos pidiendo que lloviera. Llega el agua para acabar con estas largas jornadas de sofocos que nos han secado hasta los pensamientos.

