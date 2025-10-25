Un octubre rebelde

Se han retrasado las aguas de otoño más que los trenes de Oscar Puente. El verano, agarrado a la tierra caliente de la vega, no ... daba paso a los vientos otoñales ni a las hojas que agonizan con la piel amarilla de los muertos. Desde siempre la gente del campo había acompasado sus sementeras y escardas al compás de los aguaceros, pero las aguas celestiales están en rebeldía y esa huelga a destiempo ha fastidiado las cosechas. Dicen que ahora, con el cambio de hora, llega por fin el agua para darle la savia suficiente a los olivos y engordar las aceitunas. Han sido muchos meses de sequía, de vientos turbios, con alaridos mudos en las riberas de los ríos agotados por la prolongación del estiaje, con gritos silenciosos en los pozos, charcas y pantanos pidiendo que lloviera. Llega el agua para acabar con estas largas jornadas de sofocos que nos han secado hasta los pensamientos.

Pero no hay que olvidar que la guerra del hombre contra el tiempo siempre la gana el tiempo. De toda la vida, los hombres para apagar su sed o intentar cambiar el mundo han recurrido al agua. Pero ésta es tan caprichosa que siempre gana, bien sea con ausencias prolongadas o con inesperadas y terribles danas.

Este octubre ha sido una prolongación del veranillo de San Miguel, que antes duraba como mucho una semana. Ha sido un mes rebelde, que ha puesto chiringuitos en vez de chimeneas, con el consiguiente enfado de los comerciantes de ropa y el alborozo de los hoteleros de la costa. De seguir así, solo habrá dos estaciones en el calendario: un invierno de poco más de cuatro meses y un interminable verano desde marzo a octubre.

Ya no vuelven los otoños en que la lluvia y las nieblas se apoderaban de todo el paisaje, que giraba a gris turbio y destemplado. A veces daba paso a un sol lejano y frío. Eran otoños de atardeceres cortos y despedidas largas. Las castañeras calentaban las esquinas y se empezaban a ver las bufandas alrededor de los cuellos que habían perdido el calor y el color del verano. Para entonces apenas quedaba el recuerdo de las acerolas y de los membrillos amarillos de Antonio López o de Elena Martín Vivaldi, que habían emigrado a la película de Víctor Erice. En las salas de exposiciones algunos cuadros recordaban los bailes de Bougival que pintó Renoir, las luces hirientes de lejanas playas, la memoria de las últimas vendimias y las pacas de heno amontonadas en bálagos y almiares, o las sombras que se esconden en los baúles y desvanes cuando termina agosto. Comenzaba entonces la rutina diaria y prolongada de las charlas de café en las sobremesas, con cigarrillos en los ceniceros. Se charlaba sin prisa y sin agobios y las palabras se quedaban flotando en una nube de tabaco, enganchadas en la 'chalequilla' blanca de los camareros o atrapadas por el betún del limpiabotas. Cuando la luz del día daba paso a las farolas, era el tiempo de empezar a despedirse, un ritual que en Granada dura más de media hora.

Hace tiempo que ya no viene el frío que bajaba por la Carrera del Darro, ni la lluvia mansa acompaña el silencio de la noche. Muchos tenemos memoria de aquellos primeros fríos de otoño, del cucurucho de castañas, los guantes de lana y calles embarradas. Reinaba el cierzo y la escarcha vestía de blanco los geranios. Florecían los crisantemos y el abuelo castraba las colmenas. Eso era el otoño. Pero ahora, hasta donde me alcanza la memoria, no recuerdo otros octubres como estos dos últimos, con temperaturas de más de treinta grados.

Aún no lo ha confirmado Pilar Alegría, pero esto debe ser cosa de Ayuso.