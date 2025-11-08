Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Cuando llega San Martín

Esteban de las Heras

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:20

La maceta de alhelíes que trajeron los primos, la colcha de la abuela, las fotos del verano, la bolsa de canicas… todo se perdió en ... aquella mudanza. Quedaron olvidados muchos libros y recuerdos; las orzas matanceras, el misal de la madre, el paquete de cartas atado con la cinta de cuando el amor vivía a su lado, los juguetes guardados en el altillo, y ese vestido floreado con el que ibas a recibir la primavera. No sólo se llevaron el tocadiscos sino también su sonido, porque ahora nada se oye igual en estas radios. Nunca más volviste a ver las paredes del amor y el dormitorio, de aquella habitación que conoció tus primeras noches de casada y los abrazos de madrugada. Nada de aquello existe y sólo nos queda ahora ese confuso montón de añoranzas, que no sabes si fueron realidad o pertenecen al reino de los sueños. Nos queda un futuro cada vez más corto y más amargo, sin posibilidad de rescatar los buenos días perdidos. Estamos atrapados, cercados por un montón de políticos alienígenas que disfrutan cargándonos de impuestos.

