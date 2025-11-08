Cuando llega San Martín

La maceta de alhelíes que trajeron los primos, la colcha de la abuela, las fotos del verano, la bolsa de canicas… todo se perdió en ... aquella mudanza. Quedaron olvidados muchos libros y recuerdos; las orzas matanceras, el misal de la madre, el paquete de cartas atado con la cinta de cuando el amor vivía a su lado, los juguetes guardados en el altillo, y ese vestido floreado con el que ibas a recibir la primavera. No sólo se llevaron el tocadiscos sino también su sonido, porque ahora nada se oye igual en estas radios. Nunca más volviste a ver las paredes del amor y el dormitorio, de aquella habitación que conoció tus primeras noches de casada y los abrazos de madrugada. Nada de aquello existe y sólo nos queda ahora ese confuso montón de añoranzas, que no sabes si fueron realidad o pertenecen al reino de los sueños. Nos queda un futuro cada vez más corto y más amargo, sin posibilidad de rescatar los buenos días perdidos. Estamos atrapados, cercados por un montón de políticos alienígenas que disfrutan cargándonos de impuestos.

Dice Montaigne que la palabra es mitad de quién la pronuncia y mitad del que la escribe. Pero a mí ya no me quedan ni palabras. Sólo el esplendor lejano de la hierba, de los días que no tenían horas, que llegaron a ser eternos y duraron apenas un verano. ¿Por qué tiene que irse el tiempo de nuestras vidas? ¿Por qué ahora olvidamos los nombres y lugares donde entonces éramos felices? ¿Quién ha descorrido el velo que tapaba aquellas miradas que sólo se nutrían de azules y agua mansa del río de la vida? Vuelve siempre el recuerdo de aquellas madrugadas cuando al fin nos dormíamos y dejábamos que el mar se despertara por su cuenta cuando empezaban a volar las gaviotas. Allí sembramos el amor que nos produjo una cosecha larga de caricias. Apenas ha durado unos minutos toda esa vida que me trae recuerdos de días confusos y soles traidores. Saldremos otra vez este domingo para ver de nuevo las hojas del parque aquel, donde escribiste un poema en la servilleta del bar que estaba abierto. También era noviembre, tampoco hacía frío, ni estaba el mar al otro lado. Recuerdo que llovía. Quizás sea por eso que se visten de amarillo los recuerdos, cada vez más lejanos y cada vez más airados. Tengo que dejar de escribir porque me agobian estas letras que roban el tiempo y la memoria. Me angustian los relojes y sólo veo luz cuando vuelve la noche.

A veces la distancia tiñe de violeta el cariño y se oscurece el mar que rompe con más fuerza sus espumas, como el pollo de perdiz que huye entre rastrojos cuando llega la siega. Otras veces es la luz que declina y cubre de morado las montañas que se funden con el cielo. Son tardes de color tristeza, que nos obligan a perder minutos entre los dedos del recuerdo. Tardes de sueños imposibles, tan torpes como la risa boba y el primer baile. ¿Cuántas nubes tendrán que disfrazarse de cárdeno y añil hasta que llegue el día que habías fijado para la felicidad? ¿Cuándo terminará este continuo trepar de los mediocres, que nos amargan el despertar y el paso de las horas? Dijeron que el sol es la manta del pobre y a eso podemos apuntarnos, pero éste de noviembre no calienta. Es un sol alevoso y desleal, que trae en la mochila el virus de la gripe y gérmenes dañinos. Es preferible que deje paso a la lluvia mansa y al frío de la nieve. Y que se cumpla el refranero para que a quien le corresponda le llegue su San Martín, con capa o sin ella. Si además las abuelas vuelven a elaborar los alfajores, podríamos disfrutar de unas maravillosas navidades.