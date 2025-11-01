Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Jirones de memoria

No es bueno pelearse por los difuntos, ni hacerles la guerra

Esteban de las Heras

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:43

Hoy es el día de los difuntos, el que nos trae el recuerdo de familiares que ya no están con nosotros, pero de los que ... no hemos olvidado sus gestos, sus dichos, sus sonrisas, sus hábitos, sus andares, sus conversaciones, sus relaciones, su trabajo y sus amores. Este día nos obliga a pensar que más pronto o más tarde nosotros también seremos jirones de memoria, de la que solo quedará esa foto cada vez más desdibujada o borrosa y que, pasado el tiempo, quizás se convierta en un estorbo.

