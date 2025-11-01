Hoy es el día de los difuntos, el que nos trae el recuerdo de familiares que ya no están con nosotros, pero de los que ... no hemos olvidado sus gestos, sus dichos, sus sonrisas, sus hábitos, sus andares, sus conversaciones, sus relaciones, su trabajo y sus amores. Este día nos obliga a pensar que más pronto o más tarde nosotros también seremos jirones de memoria, de la que solo quedará esa foto cada vez más desdibujada o borrosa y que, pasado el tiempo, quizás se convierta en un estorbo.

Muchos necesitan llevar estos días un ramo de flores para colocarlo sobre la losa de mármol que guarda los restos del ser querido. Otros dejamos que el polvo vuelva al polvo y nos quedamos con ese cajón de recuerdos indelebles de las personas con las que convivimos durante un tramo de nuestra vida. Es la memoria imborrable del viajero que nos acompañó una jornada en el camino, del amigo que compartió asiento con nosotros en el tren de la vida, del padre y la madre que vigilaban atentos los cambios físicos o de humor que íbamos experimentando con el rodar de los días. Del padre ausente nos quedan sus olores, el aroma de su cuerpo los domingos o el del sudor de los días de labor; nos queda el recuerdo de sus gustos culinarios, de sus platos preferidos, de los dulces que le deleitaban. También nos queda su gusto en el vestir, la manía de salir siempre con los zapatos impolutos, la deferencia al saludar a vecinos y conocidos en los encuentros por la acera. En la biblioteca quedan sus libros preferidos y en un arcón está aquel mapa de España que pintó con doce años y que fue premio escolar, o las primeras agendas de bolsillo con sus anotaciones, citas y previsiones, y también los mecheros, la petaca y algún habano olvidado, recuerdo de una boda.

El culto a los muertos implica un grado de respeto igual o mayor del que gozaron en vida. No es bueno pelearse por los difuntos, ni hacerles la guerra. Tampoco es necesario que los hijos carguen con sus pasiones y afinidades, con sus trabas o sus taras. Pasar a ser un muerto es algo tremendamente serio para los vivos. Hay un deseo generalizado de descanso eterno, interminable, que llegue hasta más lejos de la última galaxia y hasta más allá del final de todos los tiempos y de todos los juicios universales. Pero este deseo casi nunca se respeta: o vencen los plazos fijados por los ayuntamientos para levantar sus tumbas, o vienen las guerras que desatan los odios y desentierran enemigos olvidados, o se acaba la descendencia y no hay nadie que reclame su recuerdo. Llega el tiempo del olvido y tras él, después de muchos años, viene el tiempo arqueológico. Los cuerpos que resisten pasan a ser material para la investigación; son manoseados, medidos, pesados, analizados hasta límites insospechados por quien descansaba eternamente sin recuerdo, en un perpetuo nirvana, en una nube tan inmaterial como el algodón de los sueños.

En esta baraúnda de odios y olvidos hay que dejar abierta la puerta de la historia, sin despertar rencores, sino con la objetividad que se supone a los estudiosos de nuestro pasado. No deben tener sitio esos seres robotizados, pastueños y lanares que pretenden engañar al pueblo con sus filias o fobias. Es importantísimo saber distinguir a quienes honestamente nos informan de aquellos que torticeramente pretenden ser dueños de nuestros pensamientos.

El truco o trato ha de quedar sólo para quienes celebran esa tontería de Halloween, que ha traído consigo el olvido de las canciones y limosnas para las ánimas del purgatorio. Ya se sabe que cualquier moda sirve para triturar las costumbres y adocenar a la gente.