Esperando a Míster Marshall

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:36

La memoria es el libro de cabecera, el recuerdo vivo de la edad perdida, el guardián de pesares y de gozos, o el baúl que ... esconde el sol de los veranos y el hielo de diciembre. Allí viven nuestros muertos familiares y los amigos que se van despidiendo de la vida. Entre aquellas descoloridas estampas se puede ver el agua de la aceña, sentir el calor de las tahonas en las noches de invierno y oír cómo machacan la piedra los camineros. Podemos ver las fotos de los que una vez fuimos niños de pantalón corto y de las niñas que saltaban a la comba o jugaban a las tabas delante de la fuente. En la memoria habitan arroyos con pinzones bebiendo en los regatos, el zumbido de las abejas en las colmenas, barbechos en el páramo, palomares blancos en la vega, almiares en las eras, o tenadas de ovejas en corrales. En ese oscuro rincón de la memoria se oye el canto de la calandria y la abubilla, se percibe el olor del romero que perfumó los días grandes de la Semana Santa, o se escucha con un dolor lejano el triste tañer de las campanas para despedir a los muertos de noviembre. La memoria remota guarda también las viejas películas, como 'Bienvenido Míster Marshall', que vimos en el Cine de Perote.

