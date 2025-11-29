Esperando a Míster Marshall

La memoria es el libro de cabecera, el recuerdo vivo de la edad perdida, el guardián de pesares y de gozos, o el baúl que ... esconde el sol de los veranos y el hielo de diciembre. Allí viven nuestros muertos familiares y los amigos que se van despidiendo de la vida. Entre aquellas descoloridas estampas se puede ver el agua de la aceña, sentir el calor de las tahonas en las noches de invierno y oír cómo machacan la piedra los camineros. Podemos ver las fotos de los que una vez fuimos niños de pantalón corto y de las niñas que saltaban a la comba o jugaban a las tabas delante de la fuente. En la memoria habitan arroyos con pinzones bebiendo en los regatos, el zumbido de las abejas en las colmenas, barbechos en el páramo, palomares blancos en la vega, almiares en las eras, o tenadas de ovejas en corrales. En ese oscuro rincón de la memoria se oye el canto de la calandria y la abubilla, se percibe el olor del romero que perfumó los días grandes de la Semana Santa, o se escucha con un dolor lejano el triste tañer de las campanas para despedir a los muertos de noviembre. La memoria remota guarda también las viejas películas, como 'Bienvenido Míster Marshall', que vimos en el Cine de Perote.

Pero esos recuerdos se van borrando y llega un momento en que ni con la polea de la memoria puedes poner en pie las piedras de aquellas casas, los nombres de quienes las habitaron, los oficios que ejercieron, las bromas que gastaron, las jotas que bailaron en la procesión de la Virgen, o el día en que dejamos de verlos porque les llegó el tiempo de acudir a la cita con la muerte. Pudo haber momentos de tristeza en esos primeros años de la vida, pero algo que nacía muy dentro nos llevaba enseguida a la orilla interior de la inocencia, donde siempre florece la magia de la niñez, larga en recuerdos y cruelmente breve en el tiempo. Nunca tendrás certeza de dónde comienza el calvario y estalla la pena, ni sentirás la risa de las tardes, ni el calor de la estufa, ni el sueño llegará para darte un descanso antes del alba.

Ahora, cuando ya apunta la Navidad y se desatan las compras compulsivas en la ciudad, en aquel pueblo humean las chimeneas, la vida se recoge tras las puertas y se recuesta en los sillones orejeros donde dormitan los abuelos. Hasta callan los perros porque nadie transita por las calles y los ladridos se esconden mudos entre sus patas. Hablo de un tiempo que agoniza, pero a los pocos que aún viven allí no les parece que sea para tanto. Este escrito no es más que un lienzo de pinceladas torpes con las que intento acercar la vida que tuvimos de pequeños, cuando el mundo terminaba en la cercana línea del horizonte. Muchos de aquellos niños allí siguen, donde conocimos los primeros amores infantiles, que ahora buscan en la recacha el sol que les caliente sus pieles arrugadas. No tuvimos un mito al que servir, ni un poeta al que salvar. Fuimos una generación a la que echaron al mundo del trabajo casi sin destetarnos y todavía permanecemos atados a esa extraña noria.

Este turbión de recuerdos se desató en mis gastadas neuronas el viernes cuando vi en el periódico la exhibición desplegada por las fuerzas vivas de Granada para conseguir la capitalidad cultural. A mi memoria vino de nuevo el cine de Perote y la película de Berlanga 'Bienvenido Míster Marshall', que terminó con los sueños de Villar del Río y de su alcalde, Pepe Isbert. Me gustaría que aquí no se repitiera aquella amarga frustración, aunque tengo la mosca tras la oreja. Son muchas las ciudades candidatas. Pero todo es posible en Granada.