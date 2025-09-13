Calores que matan

Aquel septiembre que teñía las nubes de naranja y aupaba el aire de la tarde para llenar de trinos nuestras plazas, el septiembre manso y ... venturoso de graneros repletos y lagares de mosto es una estampa ya marchita. Aquellas tardes de celajes y membrillos que llenaban de luz amarilla la alacena, han pasado a las sombras del recuerdo. Ahora sigue el calor. El otoño de nuestra infancia nos volvía a sentar en los duros bancos de la escuela. Pero ya no quedan niños que ocupen la bancada, ni sucursales bancarias que eran como tener la hucha segura junto a casa. Tampoco hay hogares del jubilado, con su tele, porque los viejos están en residencias comarcales. Lo último que cierra es el bar. Si desaparece este centro de dominó, mus y tute, de copa de aguardiente mañanera, caña al mediodía, café y copa a la hora de la siesta, bien podemos decir que todo ha muerto. No hay vuelta atrás. Y contra esos molinos tienen que luchar padres y maestros. Para que no cierren más centros escolares, para que la gente pueda tener la puerta de casa abierta en la confianza de que si entra alguien es un vecino y no un atracador o un tragabuches.

¿Cómo iba a imaginar uno, cuando hasta hace poco entraba en aquellos templos laicos y santuarios de la razón que eran los cafés de mesas de mármol y sillas de madera, en los que la gente conspiraba, confesaba, razonaba y ponía la hacienda por su ley al tablero, que iban a desaparecer del panorama comarcal y ciudadano? Allí había tertulias y disputas, como en todo café que se preciara. Los pocos que quedan son el último eslabón, yerto y yermo, de la filosofía popular. En ellos se refugian estos días las moscas tontas de septiembre, esas que abrevan en las gotas caídas en las mesas.

Sólo nos quedan las estaciones del calendario, en el que ahora cuelga septiembre, el puñetero mes que en estos días sigue trayendo un sol de justicia, unos cayucos de injusticia y un viento extraño de la estepa siberiana, cargado de drones, que resucita en Europa querellas nunca bien resueltas. Y de propina viene la gripe aviar. Todo apunta a que en el otoño que va a comenzar se acelerarán acontecimientos que romperán las ataduras que teníamos con las anteriores generaciones. Tendremos que cerrar las alcobas del pasado donde habitan las costumbres y salir a las calles donde chocaremos con esos odios y esas pendencias acompañadas de la soberbia de unos pocos y el ansia de mostrarse más potentes que los demás. Porque hay cosas que no cambian. «En todo y en todas partes necesitamos un amo. Casi siempre ese amo es un ser viviente… Se ha visto en él a un hombre que tiene muy alta opinión de sí mismo, que tiene fe en su destino, que ordena y manda, que es lo esencial. Y entonces cada cual se ha dicho: Debe de tener razón, y hay que escucharle». Estas reflexiones, escritas por Ivan Turgueniev en 1867, cuadran perfectamente con los personajes que ahora abren los telediarios.

Es muy probable que lleven razón quienes afirman que con estos calores y estos incendios es difícil esperar que baje la tensión política. Aquí sería oportuno apuntar la rotunda afirmación del nobel Czeslaw Milosz, que vivió el horror de la Segunda guerra mundial en Varsovia, una de las ciudades más castigadas de Europa: «el medio ambiente ejerce una influencia misteriosa que, imperceptiblemente, descompone al ser humano». También dijo, y esto sí me inquieta, que «en una época como la nuestra ni el humor ni la tragedia son ya posibles». Visto lo visto, únicamente nos queda esperar que hoy acabe la Vuelta Ciclista sin problemas.