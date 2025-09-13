Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calores que matan

Esteban de las Heras

Esteban de las Heras

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:42

Aquel septiembre que teñía las nubes de naranja y aupaba el aire de la tarde para llenar de trinos nuestras plazas, el septiembre manso y ... venturoso de graneros repletos y lagares de mosto es una estampa ya marchita. Aquellas tardes de celajes y membrillos que llenaban de luz amarilla la alacena, han pasado a las sombras del recuerdo. Ahora sigue el calor. El otoño de nuestra infancia nos volvía a sentar en los duros bancos de la escuela. Pero ya no quedan niños que ocupen la bancada, ni sucursales bancarias que eran como tener la hucha segura junto a casa. Tampoco hay hogares del jubilado, con su tele, porque los viejos están en residencias comarcales. Lo último que cierra es el bar. Si desaparece este centro de dominó, mus y tute, de copa de aguardiente mañanera, caña al mediodía, café y copa a la hora de la siesta, bien podemos decir que todo ha muerto. No hay vuelta atrás. Y contra esos molinos tienen que luchar padres y maestros. Para que no cierren más centros escolares, para que la gente pueda tener la puerta de casa abierta en la confianza de que si entra alguien es un vecino y no un atracador o un tragabuches.

ideal Calores que matan