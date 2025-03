Cacareos, navajas y mecheros

Hasta que apareció Zapatero removiendo las cenizas del tiempo y de la historia, los combates más virulentos entre nosotros eran los que libraban los partidarios ... de la tortilla sólo de patatas con quienes la preferían de papas y cebolla. En lo que unos y otros estaban de acuerdo era en que había que echarle huevos. La cosa se torció cuando de los huevos se pasó al tamaño de los cataplines, sobre todo en los almuerzos con los cuñados. Fue por entonces cuando este Mr.

Bean hispánico se dedicó a tocar los dídimos al personal y a remover el gallinero, enfrentando a las gallinas 'mapuche' con las 'combatientes indias' convirtiendo el corral en campo de Marte, donde se afilaban navajas cabriteras y sonaba un absurdo cacareo. Desde entonces ese ruido de fondo, trufado con algún que otro quiquiriquí, es una murga que no puede faltar en ningún noticiario. Mas, como dijo Carulla en su Biblia en verso, «donde menos se piensa salta la liebre», y esta semana saltó una cuando escuchamos en boca de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, que preparar los presupuestos era una pérdida de tiempo. Frase que pasará a la historia, porque disparates de este tipo son difíciles de superar y de olvidar. Lo dijo alto y claro. No en vano es diplomada en Magisterio, especialidad en Educación Primaria. Quizás no reparó en que el auditorio ya tenía aprobada la EGB. Le faltó a la ministra tener de fondo 'El sueño de la razón produce monstruos', esa fantasía que pintó Goya, que tan bien retrata los malhadados tiempos que nos ha tocado vivir.

Los monstruos acostumbran a desalojar de la mente a la razón para entrar como okupas mientras aquélla descansa. El sueño se vuelve molesto, rácano, obsesivo y dominante. Todo se torna turbio como el vino picado o las amistades nocivas. Cuando la somnolencia nos esclaviza, nos mete en el espíritu del niño torpe que ni retiene las fechas de la historia ni sabe la tabla de multiplicar. Es como una maleta pesada para un viaje urgente, como un beso a destiempo en un amor otoñal. Puede arrastrarte a una furia inoportuna, un desprecio que no debió de hacerse, un amor postergado que el otro espera con el pabilo de la pasión a punto de apagarse. El sueño de la razón es pertinaz, mortal a veces y siempre inoportuno, que embota el pensamiento y lo entierra en el olvido hasta que suena el despertador.

Ese sueño, que sólo sirve para parchear neuronas, se ha generalizado tanto que ataca también al corazón de Europa, donde no cesa el runrún guerrero desde que el emperador Trump entró en la Casa Blanca. La 'seño' doña Úrsula –que ya no le hace ojitos a Pedro– ha encargado a la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que nos enseñe a sobrevivir durante 72 horas. Hadja, como una nueva Mary Poppins, hizo ante las cámaras una demostración, tipo 'Avon llama a tu puerta', para enseñarnos la mochila con todo lo necesario para pasar esos primeros tres días. El kit era una monada con su lata de mejillones, sus botellas de agua, su navaja, su mechero, su baraja y su botiquín. Creo que había algo más, pero ahora no lo recuerdo.

No era un sueño lo que estábamos viendo, era una cruda realidad que se traduce en que a esta señora le pagamos cada mes 26.954,37 euros de sueldo base más complementos. ¿Para esto estamos en la UE? Después de ver esa astracanada, a uno le quedan muy pocas ganas de comprar un lote de nueve kits, como era mi primera intención, para cada uno de mis nietos. Además, si me pillan con nueve navajas y nueve mecheros, ¿quién me garantiza que no iré a la trena?