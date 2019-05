Estamos todos Opinión | Altozano Los resultados, a nivel local, del 28A, doy fe que han dejado descolocado ese personal y no digamos ya a la clase política ALFREDO AGUILAR ISABEL RECA Lunes, 6 mayo 2019, 01:17

Todo a punto para que se inicie la campaña a las elecciones municipales, aunque llevamos de precampaña desde las generales. En algún momento escribí que el personal de Andújar andaba más pendiente de la Romería y tenía más conocimiento de los candidatos a las municipales, que de las generales. Los resultados, a nivel local, del 28A, doy fe que han dejado descolocado ese personal y no digamos ya a la clase política. Cierto que, hasta la presente, nunca fueron extrapolables los resultados de unas elecciones generales a las municipales, pero las formaciones políticas de viejo y nuevo cuño y hasta la agrupación de electores se han puesto ojo avizor. Es la primera vez que en Andújar concurren tantas y tan variadas listas electorales, estando representadas, prácticamente la totalidad del espectro político nacional, a excepción del independentismo, que sería lo que nos faltara. Desde la extrema derecha, así está definida por todos los medios, a la extrema izquierda, la ciudad cuenta con su correspondiente lista de candidatos a formar parte de la Corporación Municipal que salga de las urnas el 26 M y como no, su candidato o candidata a la alcaldía. Nuevos en esta plaza, con candidatura propia los son Vox y Gente de Andújar, aunque en el primero de los casos, más desconocidos en este campo, que los segundos, un escisión del PSOE local motivada por una serie de motivos, según la versión de cada uno. Repiten, como clásicos y fijos en esta plaza, PSOE y PP, junto a la extrema izquierda, que en esta ocasión ha optado por la unidad IU-Podemos, no fiándose mucho de eso de que «divide y vencerás», ellos han optado más bien por unir fuerzas con el ánimo de aumentar el número de concejales de su grupo y que no quede en una mera muestra, También repite, aunque con denominación diferente, los andalucistas, cuya lista deja patente que ellos cambian mucho de nombre y poco de componentes de la misma, pues son muchos «históricos» los que repiten, ya sean como ellos dicen, en puesto de salida o como simple puesto testimonial. Por segunda vez y está exultantes por los resultados obtenidos en las Generales, lo hace Ciudadanos, que repite en su cabecera y candidata a la alcaldía, Dolores Ciudad, al igual que Adelante Andújar (IU-Podemos) con Francisco Cazalilla) y Andalucía X Si con Encarna Camacho. Los nuevos, Gente de Andújar lo hace con el conocido y hasta hace un par de meses portavoz socialista en el Ayuntamiento Jesús del Moral, y Vox, que no se ha presentado ante los medios, con Manuel Puentes.

Los dos partidos llamados clásicos o fuertes, según se miren, han optado, uno el PSOE por repetir candidato Paco Huertas y el otro, el PP por renovar el candidato en la persona de Paco Carmona, contando ambos con el respaldo unánime de sus respectivas formaciones políticas. Pero en lo que sí han tenido unidad ha sido en la renovación de una buena parte de su lista y manteniendo lo que podríamos denominar pesos pesados de los actuales concejales, con una diferencia, mientras los socialistas recuperaban a anteriores ediles como Josefa Lucas, los populares apostaban por una regeneración de jóvenes, nuevos en estas lides. Esta semana se iniciará la campaña y todos tratarán de no bajar la guardia, sino de echar toda la carne en el asador y conseguir el voto mayoritario de los iliturgitanos. El 26M no hay romería y todos a las urnas.