España no es una nación plurinacional, sino una nación plurirregional

Opinión

La complejidad de la geografía peninsular, en un territorio tan extenso y tan cerrado, fatalmente hubo de imponer diferencias internas de costumbres, de expresiones y hasta de modos y derechos

Nunca fue España una nación plurinacional, ni tampoco un ramillete de nacionalidades. Sólo, y transitoriamente por causa de una invasión extranjera se convirtió en nación matriz de reinos familiares por razón de las herencias medievales y patrimoniales... Desde siempre, al menos desde la protohistoria, toda la península se mostró, ad futurum, como unidad geográfica, social y, sobre todo, semántica. Sólo hubo una Iberia, una Hispania, una España. Lo de Al-Ándalus fue una apelativo temporal por bautizo ajeno. Y lo de Euskadi, un fenómeno importado todavía no se sabe cómo ni cuándo. Pero estos dos topónimos siempre superpuestos y dentro del antiguo y general Iberia, Spania o Hispania. España. La Constitución de 1978 admitiendo lo de nacionalidades, dio lugar –como se ha visto y seguirá viéndose– a un quizá irreversible problema peninsular, español.

Como es lógico, la complejidad de la geografía peninsular, en un territorio tan extenso y tan cerrado, fatalmente hubo de imponer diferencias internas de costumbres, de expresiones y hasta de modos y derechos. Pero más allá de esto, cualquier peninsular nunca se he considerado extranjero en ningún otro lugar dentro de España, ni se han extrañado vitalmente los modos de otras regiones, entre otras razones porque desde siempre el intercambio genético entre todos los pueblos peninsulares ha sido constante, fluido y caudaloso. Y también en razón a que la lengua, desde la llegada de los romanos, siempre fue única alrededor del latín. Y cuando en el medievo se fractura esa unidad, solo superficialmente, esa unidad no cabe duda de que aún hoy sigue perdurando por encima de modalidades regionales. Ello por su origen común, con excepción del vasco, que continúa siendo un fenómeno lingüístico ajeno y extraño a la unidad lingüístca hispano romana de toda la península. Por su parte, el árabe de importación nunca fue lengua natural de los peninsulares y si sólo un fenómeno transitorio extranjero, relegado a las minorías dominantes invasoras, ya que en el pueblo indígena nunca caló su uso ni acabó de entenderlo y hablarlo más allá que como un híbrido dialectal de aquella lengua mezclada con la siempre vigente hispano/romana, a pesar de su tardía degradación medieval, aún dentro de Al-Ándalus.

Nuestra península nunca ha conocido otro topónimo que justifique esa novedosa corriente de algunos en favor de esa plurinacionalidad, más allá de la impuesta temporalmente, escasísimos, por conquistadores extranjeros. Nunca un trozo de España se ha llamado de una manera, y otro trozo de esa península, de otra, más allá de los apelativos regionales impuestos por la lógica de la reconquista cristiana, y las divisiones nacidas más que de diferencias sociales, sí de fenómenos hereditarios políticos al uso durante la reconquista medieval.

Cuando cualquier español, peninsular, viaja a otro rincón de España no advierte diferencias esenciales entre su región, provincia o pueblo, y el otro lugar que visita. Ni en la lengua, ni en la religión, ni en las costumbres, ni en la comida, ni en la cultura..., y sí sólo percibe, como es lógico, las diferencias secundarias que toda distancia impone y toda diferencia geográfica también. Pero si ese visitante traspasa los Pirineos y visita Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, sí percibe con toda claridad que está en otra nación, otra nacionalidad, otras gentes, otros modos.

En el Reino Unido se puede hablar de varias naciones unidas; también en Alemania, y lo mismo en la Italia moderna. Pero así no tanto en Francia o Rusia. O Austria y Grecia. Pero en España esa diferencia esencial, en cultura, lengua, modos, vicios y virtudes, carácter, religión, etc, no existen. Y sí muy evidente la semejanza del individualismo, de la proverbial y conocida mala leche de sus habitantes, su generosidad compartida a veces así como su común afán por el anarquismo destructivo y destructor envuelto en un nihilismo que, a veces, se troca en traición.