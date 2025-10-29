Con mis jefas de estudios viví muchas situaciones de acoso escolar, en la consideración de que algunas, cuando hablamos de niños o adolescentes sometidos a ... violencia, acoso o vejaciones, siempre son demasiadas. Había ocasiones en que eran niñerías motivadas por desencuentros, celos o rupturas bruscas de la amistad por trivialidades. También nos enfrentamos a luces de gas, en las que el alumno se sentía solo y aislado por sus compañeros. Hubo conatos de violencia, pero afortunadamente escasos e incipientes.

Siempre actuamos con energía. E inmediatamente. Tan pronto como llegaba a nuestros oídos el acoso, llamábamos al despacho de dirección a los responsables. Los recibíamos con parafernalia. Les preguntábamos que si veían la televisión. Que si no se habían enterado del último intento de suicidio de un alumno. Que el acoso era un delito. Les podía costar muy caro. Incluso que acabaran en un centro de menores. Que, por supuesto, lo íbamos a denunciar en la Guardia Civil. La próxima vez declararían en el cuartel acompañados de sus padres. Tuvimos suerte. Nunca llegó un arañazo al río, y casi siempre lo resolvimos sin sanciones. Aunque hubo unos pocos padres que se quejaron de nuestro comportamiento. Quienes sostenían que sus hijos acosadores habían sido amenazados por el director y sometidos a un tercer grado de corte fascista. Otros, en cambio, insatisfechos pretendían que además de impedir el acoso, el instituto resolviera con una varita mágica los problemas de relación de sus hijos. «Es que no lo han invitado al cumpleaños. Y a muchos de su clase, sí». Tuve suerte de que mis jefas de estudios fueran muy competentes y de que no se me cruzara un caso insalvable. Complejos los hubo y estoy seguro de que quien más quien menos quedó insatisfecho, pero resolver de manera efectiva e inmediata el acoso escolar era nuestra prioridad. Porque había que proteger al débil. Porque estábamos educando a futuros ciudadanos para que entendieran que la organización de una sociedad avanzada y democrática se sustenta en el derecho y el respeto.

Incluso me sentía solidario con aquellos alumnos que llegaban maltrechos, asustados y con lágrimas en la cara. Yo también fui acosado. Tiempos más duros en los que no aguantar era considerado falta de hombría. Me mueve la indignación. Al igual que cuando Violeta, datos en la mano de organizaciones fiables, certifica que muchas adolescentes y niñas han sido objeto de abusos sexuales o, al menos, de intentonas por parte de adultos. Sin embargo, ignoro qué hacer, qué decir.

Hay protocolos contra el acoso, charlas de las fuerzas de seguridad, campañas de los organismos públicos, la Fiscalía de menores, Asuntos Sociales, debates sobre la rebaja de la edad penal… No obstante, el problema emerge periódicamente. Sin posibilidad de erradicarlo. Como si fuera parte intrínseca de la complejidad, y la maldad, del ser humano.

Ustedes esperarían, dilectos lectores, que yo les mostrare soluciones y esperanza. Que les mostrase atajos para cercenar el problema. Lo siento. No los tengo. Sólo puedo ofrecerles aquella canción para consolar corazones «sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que lo injusto no se me indiferente».