Estudiantes arropan a la familia de Sandra Peña y alzan la voz contra el acoso. EFE / Julio Muñoz
Los olivos suicidas

El acoso escolar

Sin posibilidad de erradicarlo. Como si fuera parte intrínseca de la complejidad, y la maldad, del ser humano.

Ernesto Medina Rincón

Jaén

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:56

Comenta

Con mis jefas de estudios viví muchas situaciones de acoso escolar, en la consideración de que algunas, cuando hablamos de niños o adolescentes sometidos a ... violencia, acoso o vejaciones, siempre son demasiadas. Había ocasiones en que eran niñerías motivadas por desencuentros, celos o rupturas bruscas de la amistad por trivialidades. También nos enfrentamos a luces de gas, en las que el alumno se sentía solo y aislado por sus compañeros. Hubo conatos de violencia, pero afortunadamente escasos e incipientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

