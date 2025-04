La ley seca del móvil

Me aburría la escena. Manida. Improductiva. También cotidiana. La jefe de estudios a un alumno, «te han pillado con el móvil. Tienes que apagarlo y ... entregarlo sin quitarle la tarjeta». «No lo estaba utilizando. Sólo ha sonado la alarma. Y el profesor bien que se sale al pasillo cuando quiere a hablar por el móvil». Insistencia de una parte para cumplir la norma, negativa de la otra a acatarla. Habitualmente había que llamar a la madre. «Si no lo entrega, se va expulsado un día». «Páseme a mi hijo». Al final de la conversación maternofilial el alumno entregaba el teléfono cagándose en el profesor entre dientes o se imponía la voluntad del adolescente y la madre admitía la sanción. El epílogo solía ser la queja de la madre «está enganchado. Ya no sé qué hacer».

Reconozco que al principio de los tiempos yo fui perseguidor contumaz de móviles en el instituto. Hasta que comprendí que era una batalla perdida y absurda. Mi conversión no consiguió convencer ni al claustro ni al consejo escolar de mi centro de que derogase la prohibición de los móviles en las dependencias escolares. Mi forma de protesta fue ingresar en la liga antitabaco. «Fumar produce cáncer». «Don Ernesto, yo no fumo». «Pues eso que llevas en el bolsillo trasero del vaquero parece un paquete de tabaco». «¿Un paquete de…? No, si es… Ah, ya. No se preocupe que lo dejo. Es malo para la salud. Y lo guardo que nadie me lo vea». «Vete y no peques más».

La enseñanza siempre ha buscado la amenidad. Yo estudié los afluentes del Duero por la derecha con un mapa físico de España colgado delante de la pizarra. Un simple mapa suponía una fiesta para los alumnos. Los modos evolucionaron. Los buenos profesores se adaptaron a ellos. Miguel Conejero guardaba las monedas de cien pesetas para comprar un proyector de diapositivas con el que explicar, sin láminas volanderas de mano en mano, el arte. Paco Menéndez les pasaba a sus alumnos un fichero de texto con la historia de España para poder dedicarse al debate y el comentario. Otros adquirían acetatos. Luego serían transparencias para el retroproyector. Estaban, sin embargo, los recalcitrantes. «Abrid el libro por la página cincuenta y siete. Alfonso, empieza a leer». Recibimos con alborozo las cintas de caset, los vídeos VHS y, más tarde, los compactos. Creíamos, yo sigo creyendo, que los avances tecnológicos favorecen el aprendizaje.

No obstante, la novísima moda es desterrar de la docencia -sin mayor debate- móviles, ordenadores y tabletas. Cuenta con el respaldo de aquellos profesores que ven alterado el statu quo. Es inconcebible que el alumno sepa de alguna materia más que el maestro. Lo cual es habitual en cuestiones de digitalización. La Escuela es reflejo y anticipo de la sociedad y no ha de vivir de espaldas -mucho menos contracorriente- de los avances que de cualquier índole se producen en el mundo. Educar frente a prohibir. La historia demuestra que las leyes secas no las cumple nadie y sólo sirven para aumentar los delitos. En este caso, también la ignorancia.