El Adviento: tiempo de preparación para la Navidad

El próximo día 30 de diciembre iniciamos el tiempo litúrgico del Adviento. Cuatro semanas en las que la Iglesia nos invita a la preparar el ... acontecimiento más importante de la historia y de la fe: el nacimiento del Mesías. A partir de esta fecha iniciamos la cronología.

El anuncio en el Antiguo Testamento

Todo los importante demanda una preparación, por lo que el nacimiento de Dios estuvo presente durante siglos en el pueblo judío. Ya Isaías, más de setecientos años antes del nacimiento de Jesús, escribió metafóricamente la paz que conllevaría este acontecimiento:

«Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey».

(Isaías 11,1-10)

La esperanza, valor fundamental del Adviento

El adviento es esencialmente un tiempo de esperanza. Pero, ¿podemos tener esperanza en una situación actual en la que el dolor y el sufrimiento están presentes en tantos parados, hambrientos, enfermos, ancianos, pobres sin recursos? Sí, el ser humano no puede vivir sin esperanza, porque vivir sin esperanza es vivir sin ilusión, sin alegría, sin paz. «La esperanza –dice el refrán popular– es lo último que se pierde». La depresión, la desesperación, la amargura…, es el resultado de la falta de esperanza. Espera el enfermo la salud, el parado el trabajo, el estudiante el final de su carrera, el agricultor la recogida de su cosecha…

Esperar y tener esperanza

Tener esperanza no es lo mismo que esperar. Esperamos cuando lo que se espera se debe al esfuerzo humano. Tenemos esperanza cuando lo que adviene nos sobrepasa humanamente. Esperar nos sitúa en estado de receptividad.

La 'espera pasiva' es el deseo de que algo llegue sin que nada podamos hacer para su éxito: esperar que llegue el tren, el avión, o la espera de una llamada telefónica, que el hijo llegue por la noche... Estoy a la espera de... Nada podemos hacer, todo depende de los otros.

La 'esperanza activa' es el deseo en el que nos implicamos y hacemos que el hecho se dé con éxito: un examen, el labrador, el enfermo, el ama de casa que prepara la comida... Tengo la esperanza de... Podemos hacer muchos para que esta esperanza se cumpla.

En cada uno de estos 4 domingos del Adviento, las lecturas de la misa nos van a indicar cómo tenemos que preparar la Navidad, la noche, que con toda razón llamamos «buena».

Hay que estar siempre alerta, vigilando, despiertos, como aconseja S. Pablo: «Daos cuenta del momento en que viven; ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias». (Romanos 13,11-14).

Es necesario estar despiertos, pues el dormido vive en la inconsciencia, pasividad. Hay que estar atentos a la realidad de los que sufren. No se trata de atemorizar, sino de ser conscientes de la importancia de preparar la venida de Jesús. Jesús no va a nacer otra vez físicamente, pero sí pueden nacer en nosotros los valores que Él trajo a la tierra: paz, alegría, amor…

La conversión

La conversión es el medio para «preparad el camino del Señor». Los ejemplos del profeta Isaías son muy gráficos: «Allanad sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale…».

Preparar el camino al Señor es convertirse, es decir, cambiar de vida –poner y quitar, siguiendo la metáfora–. La conversión es una tarea del entendimiento y del corazón, del conocimiento y del sentimiento. Preparamos la Navidad mediante el cambio personal. ¿Qué hemos de cambiar? La mente y el corazón, el pensamiento y los sentimientos.

Cambio de la 'mente': Las distintas ideologías conllevan diversos modos de vida. Vivimos según nuestras creencias y nuestros pensamos. «Quien no sabe es como el que no ve». La ignorancia es una ceguera, por lo que necesitamos de una sólida formación religiosa. Hay que saber dar razones de nuestra fe. Conocer más y mejor, para amar más y mejor y vivir más y mejor.

Cambio del 'corazón': Junto al conocimiento es necesario el afecto. El conocimiento abre el camino para el amor y también para el odio. El afecto da fuerza al conocimiento. A mayor amor, más deseo de conocer lo amado.

No podemos conformarnos con el mundo actual, porque no hay sitio para todos: pobres, hambrientos, sin papeles, parados, emigrantes, etc. Hay que abrir nuevos caminos, rebajando, rellenando, construyendo...

Conclusiones

1. La Iglesia, en las cuatro semanas del Adviento, nos invita a la preparación para el acontecimiento más importante de la historia: el nacimiento del Mesías.

2. Todo lo importante demanda una preparación, por lo que el nacimiento de Dios estuvo muy presente en el Antiguo Testamento, durante siglos en el pueblo judío.

3. La esperanza es el valor fundamental del Adviento, pues sin esperanza la persona vive sin ilusión, sin alegría, sin paz...

4. Nuestra esperanza es una esperanza activa.

5. Para la conversión es esencial el cambio de la mente y del corazón: conocimiento y sentimiento.