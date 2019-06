Emergencia climática Editorial Jueves, 20 junio 2019, 22:38

Los miembros del Consejo Europeo protagonizaron ayer una densa jornada en Bruselas, en busca de un acuerdo para designar los principales cargos comunitarios, y en especial al presidente de la Comisión, que requiere una doble mayoría -21 de 28 países que representen al menos el 65% de la población- y que por el mal resultado del PPE en las euroelecciones está todavía en el aire. Ha sido llamativo que en esta cumbre asomara por primera vez la cuestión climática, un asunto que abordaron ayer los jefes de Estado y de Gobierno, divididos sobre el particular: los países del Este son más dependientes de los combustibles fósiles, lo que ha suscitado una polémica en relación a la conveniencia de plasmar en la declaración final la necesidad de alcanzar para 2050 la neutralidad de carbono -el equilibrio entre emisiones y absorción de gases de efecto invernadero-, de acuerdo con las exigencias de una opinión pública cada vez más concienciada. Hasta no hace mucho, el cambio climático era cuestión controvertible, pero la comunidad científica ya no tiene dudas, y las instituciones supranacionales y nacionales empiezan a considerar irrevocable una transición ecológica que mitigue el problema, por lo que conceptos como sostenibilidad y resiliencia se han introducido en las decisiones de la comunidad internacional. Por más que Trump se empeñe todavía en negar la evidencia.