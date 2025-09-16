Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un parque nacional en retroceso

Eloy Linares

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:18

Desde hace seis años los responsables del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada han intentado revertir algunas acciones fundamentales conseguidas con mucho esfuerzo y ... dinero en el ámbito de la recuperación de unas cumbres limpias. Eran varias las infraestructuras distorsionadoras que nunca debieron haber colonizado las altas cotas de Sierra Nevada y fueron muchos años de acertadas apuestas y grandes esfuerzos con una gestión impecable de este espacio natural. Poco a poco se fueron consiguiendo grandes avances que permitieron revertir muchas de las atrocidades cometidas en épocas anteriores en pos de un mal llamado progreso y de unos avances que, más bien, eran pasos agigantados hacia la desnaturalización y urbanización de las altas cumbres de Sierra Nevada: «la carretera más alta»; «las construcciones más altas»; «la pista más alta y hasta la misma cima del Mulhacén, atravesando el macizo»; «El mirador más alto en la cumbre del Veleta»; «El radar militar más alto en la cima del Mulhacén», y un sinfín de «Más Altos» de somos «los mejores», «los únicos». Efectivamente, únicos en verdaderos despropósitos que desde la creación de Sierra Nevada como Parque Nacional y gracias al esfuerzo y buen trabajo de muchos técnicos y de acertadas decisiones, fueron revirtiéndose. El objetivo hasta ahora había estado muy claro: Sierra Nevada debía tener sus «cumbres salvajes», restituirlas al estado que siempre debían haber tenido. No olvidemos que las montañas son lo único de naturaleza limpia y salvaje que nos queda y tampoco que las montañas son las que nutren y dan vida a los valles y vegas que las circundan. Sierra Nevada, un macizo montañoso muy pequeño no es diferente; es la que da el agua y la vida a todos los valles que nacen en ella y por consiguiente a numerosas vegas entre las que se encuentra la singular Vega de Granada. Si nos cargamos la naturaleza intrínseca de Sierra Nevada nos iremos cargando poco a poco además todo lo que la circunda; todo lo que la rodea.

