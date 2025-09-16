Un parque nacional en retroceso

Desde hace seis años los responsables del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada han intentado revertir algunas acciones fundamentales conseguidas con mucho esfuerzo y ... dinero en el ámbito de la recuperación de unas cumbres limpias. Eran varias las infraestructuras distorsionadoras que nunca debieron haber colonizado las altas cotas de Sierra Nevada y fueron muchos años de acertadas apuestas y grandes esfuerzos con una gestión impecable de este espacio natural. Poco a poco se fueron consiguiendo grandes avances que permitieron revertir muchas de las atrocidades cometidas en épocas anteriores en pos de un mal llamado progreso y de unos avances que, más bien, eran pasos agigantados hacia la desnaturalización y urbanización de las altas cumbres de Sierra Nevada: «la carretera más alta»; «las construcciones más altas»; «la pista más alta y hasta la misma cima del Mulhacén, atravesando el macizo»; «El mirador más alto en la cumbre del Veleta»; «El radar militar más alto en la cima del Mulhacén», y un sinfín de «Más Altos» de somos «los mejores», «los únicos». Efectivamente, únicos en verdaderos despropósitos que desde la creación de Sierra Nevada como Parque Nacional y gracias al esfuerzo y buen trabajo de muchos técnicos y de acertadas decisiones, fueron revirtiéndose. El objetivo hasta ahora había estado muy claro: Sierra Nevada debía tener sus «cumbres salvajes», restituirlas al estado que siempre debían haber tenido. No olvidemos que las montañas son lo único de naturaleza limpia y salvaje que nos queda y tampoco que las montañas son las que nutren y dan vida a los valles y vegas que las circundan. Sierra Nevada, un macizo montañoso muy pequeño no es diferente; es la que da el agua y la vida a todos los valles que nacen en ella y por consiguiente a numerosas vegas entre las que se encuentra la singular Vega de Granada. Si nos cargamos la naturaleza intrínseca de Sierra Nevada nos iremos cargando poco a poco además todo lo que la circunda; todo lo que la rodea.

Este verano ha tocado la restauración en la mismísima cumbre de las ruinas del Elorrieta; muchos lo llaman refugio. El director del Parque la justifica, en una reciente entrevista, diciendo que debe restaurar el Elorrieta, no como refugio sino porque «forma parte de la identidad histórica y cultural de la sierra». Yo le diría que forma parte del gran fracaso en los años 30 del siglo pasado con la descabellada idea de querer reforestar las alturas de Sierra Nevada; en aquella ocasión también en pos del falso progreso. Para ello llenaron las alturas del Valle del Lanjarón de infraestructuras que llegaban hasta la cúspide de los Tajos de los Machos donde construyeron el refugio más alto del país. ¿Qué se pretende con esta restauración? ¿Volver a las tesis de 1930?; este «iluminado» Octavio Elorrieta dijo en la Asamblea Nacional de la Dictadura de Primo de Rivera «vengo a ocuparme de la mitad del territorio español que no produce absolutamente nada». El proyecto de reforestación de las alturas de Sierra Nevada fue un completo fracaso. Digo yo que a este «visionario» y a sus ingenieros, cualquier botánico, incluso en esa época, le habrían sabido trasmitir que en esas altitudes el proyecto de reforestación estaba destinado al más rotundo de los fracasos desde su inicio.

Sr. Francisco Muñoz, director de los Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, le sugiero que no perpetúe en sus cumbres ruinas de edificaciones que nunca debieron de existir; que no cometa los errores del pasado y que escuche en primer lugar al Consejo de Participación del Espacio Natural, cosa que al parecer no ha hecho con este asunto, ninguneándolo cuando su obligación sería haberlo escuchado con mucha atención. Que escuche las voces que todos hemos podido leer de verdaderos especialistas y eminencias en la conservación de los espacios naturales y las montañas como Eduardo Martínez de Pisón, Jerónimo López, Joaquín Araujo, Sebastián Álvaro o al cercano Manuel Titos (que ha sido durante años presidente del Consejo de Participación del Parque). Sr. Muñoz, escúchelos bien a ellos en vez de estar pendiente de pseudoplataformas de redes sociales; ellos son los que saben, a ellos son a los que debe oír con mucha atención prioritariamente y no seguir las directrices de un grupo de arquitectos y de un TFG de fin de carrera. Lea también la postura de la FAM aprobada ya en el 2015.

A partir de ahí también le sugiero que no malgaste el dinero de los refugios en «arreglitos» de abrigos por si los montañeros un día tenemos frio; ese tipo de abrigos, que no refugios, no salvan vidas sino todo lo contrario; son imanes de atracción como objetivo de caminantes poco preparados y mal formados. Subir a las montañas tiene sus riesgos y este es uno de sus atractivos, ese componente de aventura que conlleva; de ahí que los que disfrutamos y nos atrevemos a surcarlas debemos formarnos suficientemente y preparar sus ascensiones inteligentemente y con esmero y sobre todo estudiar a fondo los partes meteorológicos. Las tormentas, a diferencia de lo que algunos dicen para justificar estos abrigos de altura no aparecen de pronto en 5 o 10 minutos. Hoy día están muy bien previstas, gracias, ahora sí, al uso de las nuevas tecnologías y el progreso. Gaste ese dinero como es debido, en acabar de una vez por todas la reforma del tan necesario refugio Poqueira, esencial para la subida al Mulhacén, usted sabe muy bien que lleva dos años cerrado por obras, acábelas de una vez, ya es hora. Y procure y vigile que las empresas que contrata hagan correctamente y con esmero las obras (del Poqueira dicen que han desaparecido las cocinas y hasta su menaje) y que no le pase como a la reforma del refugio Postero Alto (hoy llamado Picón de Jérez) que aparte de tener ya, recién entregada la obra, goteras, tiene graves problemas energéticos. Sr. Muñoz, ¿nos va a llenar Sierra Nevada de generadores eléctricos de gasoil?

Dejémonos de regresiones, dejémonos de nostalgias y de «la costumbre»; arremánguese y limpie las altas cumbres de Sierra Nevada de ruinas inútiles. Recupere las cumbres de Sierra Nevada quitando edificaciones obsoletas, innecesarias y peligrosas como el Elorrieta, la ubicada en el Veleta y la especialmente peligrosa de La Carihuela: son edificaciones que nunca debían haber existido.