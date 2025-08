Hasta siempre, majete

Un personaje, no me acuerdo si el operario de una obra, de La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003) suelta, en un momento dado ... de la película: «Tranquilo, majete, que eso está casi a medias totalmente». El director, Javier Fesser, y su hermano Guillermo, que escribieron el guión a cuatro manos, tomaron prestada la frase de Manuel de la Poza, antiguo ordenanza de La Voz de Almería, que ha muerto hace unos días. Bien podría servir de epitafio, de la persona que acaba de irse y de una clase de redacción de periódico –follonera, anárquica, muy loca, llena de papeles y de humo de tabaco– que ya nunca volverá.

De la Poza, alias Piticloris –no sé por qué le cayó el mote, ni quién se lo puso, quizás fuera Diego Martínez, a quien estaba muy unido– era el chico para todo de la redacción, una figura clave, y muy querida. Eso sí, primero tenías que superar el rito de paso, consistente en pedirle que te llevara a revelar un carrete de fotos –efectivamente, soy lo suficiente mayor como para haber trabajado en una redacción con cámaras analógicas– y que las susodichas fotos nunca llegaran a tus manos.

A mí me ocurrió, como a todos, y cuando pregunté qué pasaba, alguien, no sé si Antonio Fernández, o Ángel Iturbide, me dijo: «Pero, ¿tú a quién le has dado el carrete?». A lo que contesté: «Pues a quién va a ser, a Manolo de la Poza». Después de reírse un buen rato, me ilustró sobre una de las grandes verdades de aquel santo periódico: «Que sepas que has perdido las fotos; para la próxima, lo mejor es que las lleves a revelar tú misma».

Algo parecido les ocurrió a Guillermo Fesser y a Juan Luis Cano cuando vinieron a grabar su programa de radio a la Universidad de Almería, hace la tira de años. El Grupo de La Voz, que incluye la SER, fungió de anfitrión, así que cuando la tarde antes aterrizaron los Gomaespuma, pidieron a Manuel de la Poza que les llevara los periódicos al set a primera hora de la mañana siguiente. Pero, a la mañana siguiente, les dieron las nueve, las diez y las once, como a Sabina, y los periódicos no habían llegado. Primero nerviosos y después preocupados, los Gomaespuma llamaban al Piticloris, que los tranquilizaba con un «ya voy, ya voy». Desesperados, subieron el tono para reclamar los periódicos. La respuesta que recibieron fue aquel «Tranquilos, majetes, que eso está casi a medias totalmente», que Javier Fesser incorporó a Mortadelo y Filemón.

En realidad, Manuel de la Poza podría haber sido un personaje de Mortadelo y Filemón, uno entrañable, de los que despierta ternura. Perfectamente. Por aquella frase antológica y por miles de anécdotas más que los compañeros nos recordábamos unos a otros. Muchas de ellas nos venían por la sección de tráfico. El Piticloris conducía la furgoneta que por aquel entonces tenía La Voz de Almería. Al volante era único para liarla en las rotondas. Yo, que he estado más allá de Orión, he visto su furgoneta a contramano en mitad de la carretera de Ronda, no me pregunten cómo ni por qué.

«Hola majetes», solía saludar Manuel de la Poza. No era periodista, nunca escribió una noticia, y, sin embargo, aquella redacción no hubiera sido la misma sin su presencia. Hoy toca decirle, con mucha pena, «hasta siempre, majete».