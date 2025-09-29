En Retamar queremos un campo de fútbol 11. Atentamente, Dani

Hace unos días, mi pareja comentó, durante la cena, la noticia de que el Ayuntamiento de Almería planea construir equipamientos deportivos destinados a la práctica ... de deportes de playa en El Toyo. Miramos en la página web del ayuntamiento, y, efectivamente, allí estaba la descripción del proyecto: «Tres superficies deportivas de deportes playa […] para celebrar competiciones de rugby-playa, fútbol-playa, voley-playa, balonmano-playa y/o tenis-playa. Además de zonas de ducha al aire libre; pequeños módulos de aseos y taquillas […]; pequeño kiosco con terraza; zonas de descanso, solarium y gradas». La nueva instalación tiene una inversión estimada de un millón de euros, con cargo a los Fondos Next Generation.

–«Y los niños que vivimos aquí todo el año, ¿qué pasa con nosotros?», nos preguntó mi hijo, de 10 años.

Le pedimos que se explicara. Y entonces argumentó que no le parecía bien que se crearan pistas de deportes de playa, «que solo sirven para el verano y para los turistas», cuando los niños del barrio que juegan al fútbol (unos 200 solo en su club) se tienen que apiñar en un único campo de fútbol 7. «Yo no conozco a nadie que juegue al balonmano-playa. Todos mis amigos juegan al fútbol», prosiguió. «A nosotros, eso que está haciendo el Ayuntamiento no nos sirve», insistió.

Creo que las críticas de barra de bar (o, en este caso, de sobremesa) sirven de poco más que de desahogo. Si queremos que sean útiles, hemos de lanzarlas a través de un canal que garantice su recepción. Un medio de comunicación es perfecto para tales fines. Así que propuse a mi hijo que volcara toda esa indignación que sentía en un escrito argumentado, respetuoso y constructivo, dirigido al Ayuntamiento de Almería. Y que, si lo hacía en esos términos, yo me encargaría de reproducirlo en mi artículo.

Hace un rato, ha venido con su texto, y con una advertencia: «No sé cuántas líneas ocupan el Puerta Purchena ese que escribes para IDEAL. Yo he resumido lo que pienso en seis». Eso sí, le ha puesto su titular, y todo: «No es normal que construyan cosas que no son necesarias».

«Estimado Ayuntamiento de Almería:

No me parece normal que en Retamar construyan campos de voleibol, de rugby y de balonmano playa cuando los que vivimos en el barrio todo el año nos tenemos que apañar con un campo de fútbol 7 para 230 niños.

Tampoco tenemos campo de fútbol 11. El Ayuntamiento está haciendo que los niños de fútbol 11 cuando pasan a la categoría infantil se tengan que ir 2 veces por semana a Cabo de Gata para entrenar en un campo grande.

Necesitamos un campo en condiciones.

Me deja alucinado que vayan a hacer un campo de balonmano-playa cuando nadie aquí hace ese deporte.

Atentamente, Dani«

(Al escrito solo le he añadido un par de tildes, una mayúscula, el estimado del principio y el atentamente del final. El resto está tal y como ha salido del ordenador de mi hijo).

Tan solo me gustaría añadir una apostilla final: parece que el ayuntamiento está pensando en el turismo y los hoteles cuando plantea estas instalaciones de deportes de playa. Me parece bien. Pero, lo de pensar en los vecinos –9.605 habitantes, según el banco de datos SIMA de la Junta de Andalucía, con muchos niños y jóvenes– a la hora de acometer nuevas instalaciones deportivas, eso, ¿para cuándo?

Atentamente,

Elena, madre de Dani.