PUERTA PURCHENA

En Retamar queremos un campo de fútbol 11. Atentamente, Dani

«Me deja alucinado que vayan a hacer un campo de balonmano-playa cuando nadie aquí hace ese deporte»

Elena Sevillano

Periodista

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:16

Hace unos días, mi pareja comentó, durante la cena, la noticia de que el Ayuntamiento de Almería planea construir equipamientos deportivos destinados a la práctica ... de deportes de playa en El Toyo. Miramos en la página web del ayuntamiento, y, efectivamente, allí estaba la descripción del proyecto: «Tres superficies deportivas de deportes playa […] para celebrar competiciones de rugby-playa, fútbol-playa, voley-playa, balonmano-playa y/o tenis-playa. Además de zonas de ducha al aire libre; pequeños módulos de aseos y taquillas […]; pequeño kiosco con terraza; zonas de descanso, solarium y gradas». La nueva instalación tiene una inversión estimada de un millón de euros, con cargo a los Fondos Next Generation.

