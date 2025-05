Israel, Estado genocida

Hasta el 4 de marzo de 2025 habían muerto en la guerra de Gaza 53.475 palestinos, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud ... de Gaza. Más 180 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, 120 académicos y más de 224 trabajadores humanitarios, entre ellos 179 empleados de Naciones Unidas. El 80% de los palestinos muertos eran civiles; el 70 % de quienes perecieron en edificios residenciales o viviendas, bajo las bombas, eran mujeres y niños, según un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).

Desde el domingo 18 de mayo, el ejército israelí ha recrudecido sus ataques e intensificado su ofensiva terrestre en Gaza, en una operación que lleva por nombre Carros de Gedeón, y que ha sumado centenares más de víctimas a este conflicto iniciado en 2023. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que toda Gaza estará bajo control de su país. «Tenemos unos combates intensos, enormes, y está habiendo progresos. Vamos a tomar el control de todas las zonas de la Franja, eso es lo que vamos a hacer», dijo en un vídeo compartido en redes sociales por la radio del Ejército.

Tiro de la Real Academia para aclarar conceptos, por si hay alguien que, de verdad, de buena fe, todavía piense que esto es una guerra.

Guerra

Del germ. *werra 'pelea, discordia'; cf. a. al. ant. wërra, neerl. medio warre.

f. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias.

Ant.: paz.

f. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación.

genocidio

Del gr. γένος génos 'estirpe' y -cidio.

m. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. U. t. en sent. fig.

Sin.: exterminio, etnocidio, exterminación, holocausto, pogromo, matanza, masacre.

No sé cómo lo ven pero, en mi opinión, decir que Israel es un Estado genocida es el resultado lógico de abrir el diccionario por la letra G y contar con una mínima capacidad de comprensión lectora, amén de un poquito de sentido común. No es sino la mera constatación de una realidad representada, día a día, bombazo a bombazo, entre un ejército bien pertrechado y una población que no tiene cómo defenderse. Entre la cerrazón psicópata de unos y la impasibilidad cómplice del resto. No están muriendo soldados, algo que tampoco dejaría de ser dramático, por otra parte. Está muriendo población civil, mujeres, niños. Están exterminando a un pueblo, en riguroso directo y ante millones de espectadores. Y lo está haciendo otro pueblo que a su vez fue víctima de un holocausto infernal a mano de los nazis…

Por el amor de Dios, de Alá o de la humanidad que se nos supone a las personas, paremos ya esta locura.