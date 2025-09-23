Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«El Derecho Internacional incluye una serie de obligaciones que nos afectan a todos y la ciudadanía debe pedir responsabilidades a sus gobernantes»

Elena Sevillano

Periodista

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:01

De momento, a falta de actualizar y sabiendo que los escombros se tragan una verdad que un día estuvo viva, son las víctimas del ejército ... israelí en un ataque armado ya catalogado de genocidio por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel. He querido citar con su nomenclatura completa este organismo de la ONU para recordar que esta Comisión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 27 de mayo de 2021 (Resolución S-21/1) para investigar presuntas violaciones y abusos del Derecho Internacional que pudieran haber sucedido en el contexto de las operaciones militares realizadas desde el 13 de junio de 2014 hasta el 13 de abril de 2021. Como parece que esa fecha queda muy lejos, recordar que tal día comenzó una operación militar de Israel, mediáticamente conocida ya como el «verano de Gaza», pero cuyo nombre oficial fue la «Operación Margen Protector». 51 días de ataques que se saldaron con 2.205 muertes, 1.563 de civiles y 530 de menores de edad, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados.

