EFE

Cada cosa a su tiempo

Hubo una generación con el control de la sexualidad más intenso que el del azúcar

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Francamente, me fascina escuchar a los enamorados que pasan de los setenta y se reciclan en el espinoso tema de entregarse a alguien después de ... años de viudez o de lo que fuera, como le pasó a mi compañera de rehabilitación, una mujer llamada Adela. Pertenece a una generación que bailaba poniendo su brazo como si fuera el incorrupto de Santa Teresa y cuyo control de la sexualidad era muchísimo más intenso que el del azúcar. Con los años, y la soledad pisando sus talones, Adela acudió a ese mercado de las segundas oportunidades que ofrecen las redes y en las que, gracias a la tecnología, puede evitarse la censura de la visión de la superficie de la vejez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

