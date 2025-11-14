Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una manifestante sostiene una pancarta que dice: «Shein, ¡de ninguna manera! ¡Basta de moda rápida!». Reuters

Los Campos Elíseos

Los años duelen en las rodillas, pero no hay que llorar por el mundo perdido

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:00

La ultima vez que visité Paris fue al día siguiente de que se terminara el encierro pandémico. Una casualidad, que me otorgó el privilegio de ... recorrer la ciudad, mi vieja dama, sin su corte de turistas emborronándola. Fue redentor, lo confieso, salvo por los Campos Elíseos, que en mi ausencia se habían convertido en un almacén de marcas con, incluso en aquellos días, colas de consumidores irredentos para entrar en los santuarios comerciales.

