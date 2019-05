El VAR electoral El patio de los neones No me gusta el VAR. El fútbol es la fiesta de los impulsos y darle la razón a la razón, supeditar al acierto las emociones, me parece un sindiós Una mujer vota en las pasadas elecciones / PEPE MARÍN FERNANDO FEDRIANI GRANADA Viernes, 31 mayo 2019, 02:27

Entra un gol. Un jugador hace mímica y reproduce los contornos de una pantalla de cine de verano. El árbitro se lleva la mano a los oídos, mientras se recupera de su carrera. Jadea, espera. El estadio al completo contiene la respiración, análogamente. Nadie festeja el resultado porque piensa que puede cambiar. El espectáculo está pendiente de un hilo. De comunicación. Lejos de allí alguien revisa los datos para proclamar el futuro ganador. Alguien gimotea en la grada. La tensión ha dejado de ser bonita. No es natural. No es visceral. Es demasiado reflexivo, y lento.

No me gusta el VAR. El fútbol es la fiesta de los impulsos y darle la razón a la razón, supeditar al acierto las emociones, me parece un sindiós. Por ese motivo, la liga de este año me ha parecido algo más descafeinada. Hemos perdido la frescura. Se ha disuelto un poco de vértigo, congelamos y descongelamos. La noche se queda oscura y acuclillada, en un revuelo doble, finito al fin, dudable.

El virus se ha extendido a las elecciones. 2.618 votos no se contaron bien en la noche electoral. Si bien dicen que el resultado no ha afectado al reparto de los concejales en Granada, se me constipa la democracia. ¿Cómo pueden pasar estas cosas ahora, si nunca antes pasaban? Se dice que se le adjudicó el recuento a una empresa que lo hacía más barato, mucho más barato. Pero no es difícil que nos acordemos de Rusia y de sus piratas, de la elección de Trump, de los rumores sobre las injerencias, y que nos planteemos todos cómo de posible es que alguien altere informáticamente la sentencia de las urnas. ¿Habrá pasado en nuestra ciudad algo intencionado?

Aquí, no. Pero los errores han cambiado los alcaldes potenciales de algunos municipios. Algunos de los que salieron al balcón han perdido. Otros, alguno de los que derramó alguna lágrima por la derrota, han terminado por ganar. Y la política parece dejar de ser visceral con eso. Ya, qué pasa, ni las noches electorales pueden tener esa dimensión finalista. Los políticos de varias generaciones tendrán que salir con más cautela. Hemos ganado las elecciones… si el VAR no dice lo contrario. Hemos ganado las elecciones… salvo que los datos que tenemos sean incorrectos.