Entre la equidistancia y el compromiso lorquiano

La equidistancia debe ser la cualidad inherente a los neutrales, esos a los que Gabriel Celaya maldijo en su célebre poema 'La poesía es un ... arma cargada de futuro': «Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales / que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. (...) Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse».

Viene esto a cuento del actual conflicto de Gaza, si se me permite el eufemismo de llamar conflicto a lo que en realidad es una guerra en toda regla, por mucho que se trate de una confrontación tan desigual como la de David contra Goliat, camino de acabar en este caso en un auténtico genocidio. Y yo me pregunto –porque cabe hacerse esta pregunta– cómo puede nadie permanecer neutral ante una situación tan desequilibrada como la que actualmente se vive (otro eufemismo) en Palestina.

La neutralidad equidistante –valga la redundancia– fue lo que en 1936 llevó a los países aliados demócratas y antifascistas a abandonar a su suerte al gobierno legítimo de nuestra Segunda República frente al levantamiento fascista del Ejército comandado desde África por el general Franco. Se vivía en España en aquel mes de julio una situación casi prebélica y tan tensa ante la que un autor tan comprometido social y políticamente como Federico García Lorca podía permanecer impasible. Y desde luego él no era de esos, sino todo lo contrario.

«Yo nunca seré político. Yo soy revolucionario, porque no hay un verdadero poeta que no sea revolucionario», le dijo a su amigo y compañero de generación Dámaso Alonso, al despedirse de él en Madrid para venirse a celebrar con su familia en Granada el día de San Federico, aquel fatídico 18 de agosto del que se cumplen ya 89 años, cuando el poeta y dramaturgo de Fuente Vaqueros vio su último amanecer, si es que donde quiera que se encontrara en ese momento había algún ventanuco por cuyas rendijas pudiera colarse la luz.

«Yo siempre soy y seré partidario de los pobres, de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega», contestó en otra ocasión al entrevistador de turno, añadiendo de inmediato: «El impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de injusticias y miserias de todo orden: ¡Protesto!, ¡protesto!, ¡protesto!».

¿Y puede nadie dudar de qué lado se pondría Lorca en este caso de estar ahora entre nosotros?: «A mí me ponen en una balanza el resultado de esta lucha: aquí tu dolor y tu sacrificio, y aquí la justicia para todos, aun con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente pero que se desconoce, y descargo el puño con toda su fuerza en este último platillo».

En el segundo capítulo –o artículo, quizás sería más apropiado llamarlo así– de 'El mejor libro del mundo', el exitoso y aclamado novelista Manuel Vilas –que curiosamente cumple años el mismo día que yo, el 19 de julio, aunque con 14 de diferencia, no se sabe bien a favor o en contra de cuál de los dos– que «cualquier forma de relato se pierde si no está animada por el conflicto, y el conflicto básicamente se asienta en algún tipo de injusticia, de desorden, de dislocación, de abismo».

Pues bien, creo que sería imposible hallar en este «mundo de injusticias y miserias de todo orden» un desorden, una dislocación, un abismo mayor que el mal llamado 'conflicto' al que la Humanidad asiste impotente en estos calurosos y terribles días veraniegos, protagonizado por el ejército israelí –sin duda, uno de los más sofisticados y mejor armados del mundo, si no el que más– y un pueblo como el gazatí, abandonado a su suerte, abocado a la desnutrición y la hambruna, con el aplauso 'trumpista' del imperialismo estadounidense, el silencio cómplice de sus aliados y la anuencia, cuando no la más absoluta indiferencia del resto del mundo.