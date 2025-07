«La amistad es un alma que habita en dos cuerpos» es una de las frases más conocidas de Aristóteles. Sin embargo, para el protagonista ... de 'Los colores de la nieve', la novela que el polifacético Juan Pinilla acaba de publicar en Valparaíso Ediciones, la amistad es «justo lo contrario a eso». Es decir, lo contrario a la dominación de una persona por otra. Pero, también, lo contrario «a una relación asfixiante, antagónica a esas historias que conocemos de amor en las que uno se somete al otro, en las que uno quiere y otro se deja querer».

«El amigo de verdad no descansa hasta ver cumplido a su otro amigo», dice uno de sus protagonistas. «Algo así escribió Aristóteles», le contesta la profesora, sin entrar a explicar a su alumno que, siendo precisamente éste discípulo de Platón, cuya teoría de las ideas criticó sin tapujos, negando que la esencia de las cosas exista por separado de ellas, que es justamente lo opuesto a la idea 'romántica' del amor que tanta gente defiende, sobre todo entre los más jóvenes. No en vano algunos manuales de filosofía lo definen precisamente como «contrario al platonismo», siendo la experiencia para él fuente del conocimiento y base fundamental de su filosofía. Habiendo opuesto a la enseñanza del maestro su propia doctrina, y estando ambos considerados a la par –maestro y discípulo, discípulo y maestro– como dos de los progenitores de la filosofía occidental, no puedo evitar la traslación a nuestra época y nuestro espacio geográfico para extraer de mis propias vivencias la comparación con las corrientes poéticas contemporáneas conocidas como 'poesía de la experiencia', por un lado, y 'poesía de la diferencia', por el otro.

Aun declarándome partidario sin tapujos de la vertiente 'experiencial', no puedo dejar de reconocer la gran calidad lírica que tan a menudo alcanzan en sus versos los defensores de la vertiente 'diferencial'. Sin ánimos de establecer comparaciones, tengo que retrotraerme a la llamada Edad de oro de las Letras hispanas, cuando la poesía barroca se debatía entre los estilos conocidos como 'conceptismo' y 'culturalismo', cuyos autores más populares fueron sin duda Quevedo y Góngora, protagonistas principales del antagonismo literario de su época. Según algunos historiadores de nuestra literatura, el movimiento conceptista se basaba en las ideas y trata de expresar lo máximo con el mínimo de elementos lingüísticos («Lo bueno, si breve, dos veces bueno», escribió Baltasar Gracián), mientras que la corriente culturalista buscaba la belleza a través de la riqueza ornamental del lenguaje. Mas, como «sobre gustos no hay nada escrito», quédese cada lector con el estilo y los autores que más satisfagan los suyos.