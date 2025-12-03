Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Peste porcina, temor y control

Editorial

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:58

La crisis abierta por el brote de peste porcina en Barcelona, detectada en un número aún indeterminado de jabalíes, obliga como medida de urgencia a ... impedir el contagio a las granjas de cerdos. Aunque no entrañe ningún riesgo de transmisión a las personas, esta enfermedad mortal para los animales infectados constituye un serio temor para la industria. Sin una vacuna para erradicarla, el peligro de infección en las explotaciones ganaderas exige extremar los controles para frenar el evidente daño económico causado a un sector puntero en el contexto internacional. España lidera la producción porcina en la Unión Europea y también las ventas al exterior con 9.000 millones de euros al año. China, uno de los principales destinos de los productos españoles, se ha comprometido a seguir comprando, por ahora. No así un buen número de países, en ascenso, que han decidido cerrar sus fronteras por prevención. La alerta sanitaria en Cataluña, que se suma a otras recientes de origen animal como la gripe aviar y la dermatosis nodular en la cabaña vacuna, supone un desafío para la ciencia y pone el foco en la descuidada gestión del medio natural ante la superpoblación de jabalíes.

