Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Netanyahu contra el mundo

La anunciada ocupación de Ciudad de Gaza resquebraja el histórico apoyo alemán a Israel y amenaza la vida de los gazatíes y los rehenes

Editorial

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:28

La decisión israelí de ocupar Ciudad de Gaza y forzar la enésima evacuación de sus 800.000 habitantes a campamentos en el centro del territorio, ... mediante una operación por tierra para asediar a los efectivos de Hamás que puedan permanecer en la zona, cosecha un nivel de rechazo desconocido en casi dos años de ofensiva contra la Franja. La oposición crece dentro del propio Israel, en sectores políticos y de la sociedad civil –con un papel destacado de las familias que temen por los rehenes aún en manos de los islamistas– y en un ejército exhausto que enfrenta esta nueva huida hacia adelante de Benjamín Netanyahu y sus ministros más ultras. Resulta muy difícil conciliar la toma, aunque de momento se presente como parcial, de un territorio casi destruido y con 2 millones de civiles sometidos a la más absoluta privación de derechos básicos, con las palabras de un primer ministro que dice perseguir «el fin de la guerra». Hasta el punto de que Alemania, firme aliado histórico de Israel, suspende la exportación de armas «que puedan usarse en Gaza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  5. 5

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  6. 6

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  7. 7 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  8. 8

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  9. 9 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura
  10. 10

    Herido un bombero al caer desde tres metros de altura cuando intentaba apagar un fuego en Guadix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Netanyahu contra el mundo