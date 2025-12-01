Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Inoportuno relevo en la UCO

Editorial

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:51

Comenta

El relevo forzado hoy por el Gobierno en la cúpula de la UCO, encargada de la lucha contra la corrupción, se produce en un momento ... inoportuno, justo cuando la Guardia Civil estrecha el cerco sobre el entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Si lo que pretendía era facilitar el derecho de promoción a general de Rafael Yuste, máximo responsable del equipo, el Ejecutivo se arriesga a ofrecer la imagen contraria, sumido en un indisimulado nerviosismo por el devastador resultado de las investigaciones de esa unidad. La entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ambos de la máxima confianza del presidente antes de que estallara la trama de las 'mordidas', son el resultado de las pesquisas del Área de Delincuencia Económica, que también asume el caso de su mujer, Begoña Gómez, por el presunto uso de la influencia de La Moncloa en su desarrollo profesional. Precipitar el descabezamiento de la UCO, en un contexto crítico para la estabilidad de la legislatura, enciende las sospechas sobre un intento desesperado de Sánchez de instrumentalizar los resortes del poder para mitigar los escándalos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  7. 7 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Inoportuno relevo en la UCO