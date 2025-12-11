Fuga por la paz

Los riesgos que ha tenido que asumir María Corina Machado para salir de la clandestinidad en Venezuela rumbo a Oslo, donde ayer pudo recoger el ... Nobel de la Paz concedido en octubre, certifican a los ojos del mundo la tiranía del Gobierno de Nicolás Maduro. Es más que necesario para la convivencia en Venezuela y la estabilidad de la región insuflar un fuerte soplo de democracia en un país que se ahoga por una estremecedora conculcación de derechos y con un régimen caduco que se precipita al desmoronamiento. La ruta seguida por la cabeza visible de la oposición venezolana, embarcada en una lancha con destino a la isla de Curazao –de soberanía holandesa– y escoltada sobre aguas del Caribe por dos F-18 de la Armada estadounidense antes de tomar un vuelo hacia Noruega, describe por sí sola las barreras impuestas por el chavismo a la pluralidad y la libertad.

Maduro permanece atrincherado en el poder desde su clamoroso pucherazo electoral en las presidenciales de julio de 2024, a pesar del creciente número de observadores internacionales que han venido denunciando el fraude y reconocen la legítima victoria del frente opositor encabezado por Edmundo Rodríguez Urrutia y la propia Machado. Como resultado de esta manipulación, admitida incluso por gobiernos afines, se han agudizado la deriva del movimiento bolivariano y la represión contra sus rivales políticos. Un hostigamiento que ha desembocado en el exilio forzado de Rodríguez en España y la inhabilitación de su compañera electoral, obligada a una vida clandestina que ha roto ahora para levantar el Nobel no sin peligros. De hecho, tendrá que decidir si regresa a su tierra, a riesgo de ser detenida, o si asume el destierro en su nueva condición de fugitiva. Opciones que muestran la deriva autoritaria de Maduro.

En Oslo, Machado acusó ayer al chavismo de «organización criminal» para sortear una cuestión crucial: la amenaza de invasión de Estados Unidos, alimentada otra vez por Trump al jactarse de la confiscación de un petrolero venezolano, mientras Maduro llama a «partir los dientes» a EE UU y la líder opositora, por su parte, subraya que su país ya está «invadido por agentes rusos, iraníes, de Hezbolá y Hamás». El Gobierno dictatorial de Maduro está obligado a facilitar una transición ordenada, pacífica y con todas las garantías que niega al pueblo de Venezuela, en un proceso plural y de respeto a la soberanía. Sin injerencias externas ni nuevas intromisiones del régimen.