Fuga por la paz

La arriesgada ruta de Machado para recoger el Nobel en Oslo revela la tiranía del chavismo y urge a una transición en Venezuela sin injerencias

Editorial

Jueves, 11 de diciembre 2025, 22:59

Comenta

Los riesgos que ha tenido que asumir María Corina Machado para salir de la clandestinidad en Venezuela rumbo a Oslo, donde ayer pudo recoger el ... Nobel de la Paz concedido en octubre, certifican a los ojos del mundo la tiranía del Gobierno de Nicolás Maduro. Es más que necesario para la convivencia en Venezuela y la estabilidad de la región insuflar un fuerte soplo de democracia en un país que se ahoga por una estremecedora conculcación de derechos y con un régimen caduco que se precipita al desmoronamiento. La ruta seguida por la cabeza visible de la oposición venezolana, embarcada en una lancha con destino a la isla de Curazao –de soberanía holandesa– y escoltada sobre aguas del Caribe por dos F-18 de la Armada estadounidense antes de tomar un vuelo hacia Noruega, describe por sí sola las barreras impuestas por el chavismo a la pluralidad y la libertad.

