Europa y el pulso a las tecnológicas

Editorial

Jueves, 11 de diciembre 2025, 22:59

La Comisión Europea anunció este martes la apertura de una investigación para determinar si Google violó las normas de competencia europeas al utilizar deslealmente contenidos ... en línea de medios de comunicación con el objeto de entrenar su algoritmo de IA, sin notificar ni compensar a los mismos. La investigación examinará asimismo si el gigante tecnológico estadounidense impuso unos términos y condiciones injustos a los creadores de contenido en línea que le permitieron acceder privilegiadamente a datos que, a su vez, se tradujeron en una ventaja competitiva desleal frente a sus competidores. Google, cuya matriz Alphabet alcanzó en 2024 un beneficio neto récord de más de 350.000 millones de dólares, se enfrenta a un incumplimiento del Reglamento de Mercados Digitales que podría alcanzar el 10 % de dicha cifra. La decisión se suma al expediente abierto a Meta la semana pasada, nuevamente por razones de competencia desleal. Mientras que Google ha declarado que la investigación corre el riesgo de frenar la innovación y el gobierno de EE UU incrementa sus amenazas a la Comisión, e incluso habla alegremente del «fin de la civilización europea», Bruselas mantiene el pulso a Trump.

