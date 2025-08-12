Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Emancipación, cada vez más lejos

Editorial

Martes, 12 de agosto 2025, 22:13

Disponer de empleo debería franquear el objetivo de abandonar el hogar familiar. Y más cuando en España desciende el paro juvenil y crecen los salarios ... reales. Pero sigue dominando la precariedad y ni siquiera un contrato indefinido permite aspirar a una vida independiente. Porque es el paso siguiente, el del acceso a una vivienda, el obstáculo que, en el mejor de los casos, retrasa los planes para emanciparse. Según el Consejo de la Juventud, solo el 15% de los menores de 30 años puede dejar el nido, la mitad de los que lo consiguen en el resto de Europa. Entre los que trabajan, siete de cada diez viven todavía con los padres. El mercado inmobiliario reserva su escasísima oferta para una demanda que no busca un domicilio sino una inversión. Los precios desbocados vetan a los candidatos con salarios anuales medios de 14.000 euros, abocados al alquiler en un piso compartido. Las administraciones se muestran sensibles hacia la dificultad de los jóvenes para encontrar un lugar asequible desde el que desarrollar un proyecto vital. Pero su ritmo de reacción es lento y las medidas para atender esta auténtica emergencia social tampoco escapan al enfrentamiento político.

