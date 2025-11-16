Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El desamparo ahoga a Gaza

La lluvia y el frío agravan el sufrimiento de los desplazados mientras EE UU busca resucitar en la ONU su bloqueado proceso 'de paz'

Editorial

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:37

Comenta

Ha bastado un mes para acreditar que el 'plan de paz' acordado por Estados Unidos e Israel para detener la masacre en Gaza se ha ... estancado en sus primeros pasos. Hamás tiene pendiente la entrega de los restos de tres rehenes, después de haber devuelto a sus familias a todos los supervivientes de dos años de cautiverio. Israel maneja a su antojo un alto el fuego que no merece tal nombre. Desde que entró en vigor, el 10 de octubre, al menos 245 gazatíes murieron por bombardeos hebreos casi diarios, que hirieron a otros 600 civiles. Tel Aviv bloquea además la comprometida entrada masiva de ayuda esencial, lo que agrava el ya extremo sufrimiento de la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  4. 4

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  7. 7

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  8. 8 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  9. 9

    La mujer de los mil cacheos
  10. 10

    Los milagros de Astralaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El desamparo ahoga a Gaza