Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Curso con más sobresaltos

La ciudadanía clama por que las fuerzas políticas converjan en lo esencial, atiendan necesidades reales y se alejen de la bronca continua

Editorial

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:51

El inicio del curso político confirma una realidad que ya no se puede maquillar: España se encuentra atrapada en un gobierno cuyo único proyecto es ... garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. Así lo deslizó Alberto Núñez Feijóo en su acto de apertura del ciclo político en Pontevedra, y que lo percibe una mayoría de ciudadanos, que asisten con creciente desconcierto al deterioro institucional. Feijóo señaló al Gobierno por subyugar la acción política bajo el ejercicio de resistencia personal de Sánchez, donde los recursos del Estado se subordinan a su supervivencia. La imagen de un Ejecutivo que se declara inocente de todo, siempre en busca de culpables ajenos, refleja más debilidad que autoridad para el presidente del PP, quien alabó el compromiso de las comunidades autónomas frente a la inacción de la autoridad central, que durante este verano han mostrado coordinación y eficacia frente a emergencias como los incendios, según el dirigente gallego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal
  2. 2

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  3. 3

    Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe
  4. 4

    El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos
  5. 5

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  6. 6

    Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad
  7. 7

    La llegada de nuevos fichajes depende de Hongla y Weissman
  8. 8

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  9. 9

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  10. 10

    Condenan a su novia por darle una paliza y él pide que la absuelvan al no sentirse «agraviado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Curso con más sobresaltos