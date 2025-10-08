Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Crisis sanitaria en Andalucía

Editorial

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:45

Comenta

Pocas veces es tan comprensible la indignación y la angustia con la que miles de mujeres encaran la crisis abierta en la sanidad andaluza, a ... causa de los retrasos cometidos en la comunicación de resultados de mamografías a aquellas pacientes a las que se les habían detectado «lesiones dudosas». Y más desde que la asociación Amama, que representa a las afectadas, haya anunciado que «ya hay varias muertas» por esta tardanza, impropia de una medicina moderna y una Administración que se presupone diligente. La Junta de Andalucía que lidera el PP se ha visto obligada a reconocer que hay 2.000 damnificadas por este clamoroso fallo en el diagnóstico del cáncer de mama. Culpar ahora al PSOE como busca el Gobierno de Juanma Moreno parece un intento burdo de desviar la atención, cuando la meta debe ser correguir el error, recuperar la seguridad en pruebas tan vitales para la prevención y abrir un proceso de depuración de responsabilidades, que inició anoche al admitir la dimisión de la consejera de Salud. De la eficacia y profundidad de las soluciones depende la credibilidad de Moreno como servidor público, sobre todo si aspira a renovar su mandato y consolidar su figura como referente del centroderecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  4. 4 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Crisis sanitaria en Andalucía