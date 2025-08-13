Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Contra los hechos consumados

Editorial

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:37

Si Donald Trump pretende aplicar con Vladímir Putin mañana en Alaska su gusto por el trato rápido, el encuentro terminaría en completo fracaso vista la ... agenda de máximos con la que acude a la cita la delegación rusa. A no ser que el autoproclamado 'presidente de la paz' secunde al autócrata del Kremlin en su delirio de que los territorios del Este de Ucrania –que ocupa solo parcialmente y por la fuerza– ya le pertenecen porque los inscribió en su Constitución. En el discurso del republicano aflora a menudo la narrativa de Moscú tres años y medio después del comienzo de la invasión masiva. Marginados de la mesa de negociación, Volodímir Zelenski y sus aliados de Europa recordaron ayer al estadounidense que solo Kiev pueden hablar sobre la soberanía e integridad del país. Un punto que su interlocutor evitó mencionar al dar cuenta de una conversación «muy agradable». Es difícil aventurar si Trump presionará a Putin para que acepte un alto el fuego en un momento en el que redobla su ferocidad en el frente, o si, llevado por la impaciencia o la indiferencia hacia la suerte de los ucranianos, bendecirá como hechos consumados las consecuencias de una agresión ilegal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  3. 3 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  4. 4

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo
  5. 5 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  6. 6

    El Granada ata a Hormigo a falta de flecos
  7. 7

    «Pensaba que me había hecho algo peor, porque el dolor era inmenso y no podía respirar»
  8. 8 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  9. 9

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  10. 10

    Un desmadre en Granada solo para mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Contra los hechos consumados