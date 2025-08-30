Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Alemania decide acelerar

El país germano muestra un modelo económico agotado que necesita medidas valientes para volver a marcar el rumbo

Editorial

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:30

Alemania atraviesa una encrucijada que cuestiona su papel como motor de Europa. Durante décadas fue ejemplo de eficiencia y solidez económica; hoy muestra grietas profundas: ... dependencia energética, atraso digital, presión social y un modelo económico agotado. Lo que antes se presentaba como fortaleza (la energía barata y el éxito exportador) se ha convertido en un lastre difícil de revertir sin medidas valientes. La renuncia al gas ruso y el cierre de nucleares encarecen la energía y golpean directamente a la industria automotriz, el orgullo alemán, lastrada además por los aranceles impuestos por EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  5. 5

    Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacidad
  6. 6

    50 días entre la vida y la muerte
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  9. 9

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  10. 10

    Los nacimientos caen mientras las mascotas aumentan en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alemania decide acelerar