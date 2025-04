«Andalucía merece justicia económica, no bloqueos»

La reciente decisión del PP y Vox de votar en contra de la condonación de la deuda autonómica no solo es un error político, sino ... una traición a los intereses de Andalucía. Nuestra comunidad es la más endeudada del país y, paradójicamente, la más beneficiada por esta medida del Gobierno de España. Rechazarla supone privarnos de una oportunidad histórica para aliviar nuestra economía y fortalecer nuestros servicios públicos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una condonación de deuda a todas las comunidades autónomas, en función de los recursos recibidos a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En este reparto, Andalucía se encuentra en la primera posición: 18.791 millones de euros que podrían liberarnos de una losa financiera que lastra nuestro crecimiento. Sin embargo, el PP, con Juanma Moreno al frente, ha decidido decir «no» a esta condonación, siguiendo la estrategia de Génova y perjudicando a los andaluces por puro cálculo político.

Los argumentos del PP carecen de fundamento. Afirman que la condonación beneficia a Cataluña, olvidando que Andalucía es la comunidad más favorecida por esta medida. Aseguran que es una injusticia para quienes han gestionado bien sus cuentas, ignorando que el endeudamiento andaluz no es un capricho, sino la consecuencia de años de infrafinanciación y crisis económicas que han obligado a la Junta a recurrir a préstamos para sostener nuestros servicios públicos.

Desde el PSOE defendemos que esta condonación es una cuestión de justicia territorial. No es un regalo, sino la corrección de un sistema que ha obligado a muchas comunidades a endeudarse para garantizar derechos básicos. Si Andalucía aceptara esta quita, los beneficios serían inmediatos y evidentes:

1. Reducción drástica de la deuda: Nuestra deuda pública pasaría del 19% al 10% del PIB, situándonos en niveles de estabilidad económica y permitiendo a la Junta afrontar el futuro con mayor solvencia.

2. Más inversión en servicios públicos: El dinero que hoy se destina al pago de intereses podría reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales. Podríamos reducir listas de espera, mejorar infraestructuras escolares y garantizar una mejor atención a nuestros mayores.

3. Mejores condiciones de financiación: Con una deuda menor, Andalucía mejoraría su calificación crediticia, accediendo a financiación más barata para proyectos estratégicos de desarrollo.

4. Impulso a la creación de empleo: La liberación de recursos permitiría a la Junta invertir en políticas activas de empleo, apoyando a autónomos, pymes y sectores clave para nuestra economía.

El PP prefiere bloquear esta medida porque antepone su guerra contra Pedro Sánchez a las necesidades reales de Andalucía. No es la primera vez que lo hace: ya vimos cómo votaron en contra de las subida de las pensiones, de la subida del SMI, de la reforma laboral que ha traído más empleo estable y del aumento de las becas para nuestros jóvenes. Ahora, vuelven a dar la espalda a nuestra tierra por intereses partidistas. Desde el PSOE seguiremos defendiendo lo que es justo para Andalucía. Exigimos al PP andaluz que recapacite, que abandone el seguidismo a Madrid y que piense en lo mejor para nuestra comunidad. Andalucía no puede permitirse perder esta oportunidad. No por culpa del sectarismo de unos pocos.