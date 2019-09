Disenso de género Editorial Los concejales de Vox no quisieron situarse detrás de la pancarta que sujetaban el resto de los grupos del Ayuntamiento y llevaron su propio cartel donde ponía «La violencia no tiene género» Viernes, 20 septiembre 2019, 02:18

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el portavoz de Vox en el consistorio, Javier Ortega Smith, se enfrentaron ayer al boicotear Vox un acto contra la violencia de género convocado en protesta por la última víctima. Los concejales de Vox no quisieron situarse detrás de la pancarta que sujetaban el resto de los grupos del Ayuntamiento y llevaron su propio cartel donde ponía «La violencia no tiene género». Negar a estas alturas que tenemos un problema de género, de machismo violento, es una actitud aberrante. En cualquier caso, Vox no ha engañado a nadie, y han sido sus votos los que han permitido al PP alzarse con la Alcaldía de Madrid. Almeida tiene un serio problema, y hay que confiar en que lo resuelva de tal modo que no se resienta la lucha de las instituciones contra la violencia de género.