Con Trump, la paz es difícil

Diego Carcedo

Martes, 19 de agosto 2025, 21:55

Cuando tomó posesión de su cargo en enero, Donald Trump alarmó al mundo, del que se considera propietario, amenazando con violar fronteras y avasallar soberanías ... apoderándose de Groenlandia, de una parte del territorio de Panamá y, puesto ya a incrementar su poder geográfico, hasta anexionarse Canadá y convertirla en el Estado cincuenta y uno de la Federación que le eligió presidente. Pero la vida da muchas vueltas y ocho meses después, en lugar de convertirse en una amenaza para la paz mundial, el presidente norteamericano ha asumido el reto de arbitrar la solución de las dos grandes guerras territoriales que se están librando en la Franja de Gaza y Ucrania. Trump había prometido que su amistad con Vladimir Putin y su autoridad con Benjamín Netanyahu las liquidaría en un par de semanas.

