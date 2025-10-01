Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La diplomacia en punto muerto

Diego Carcedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:41

Corren malos tiempos para diplomacia, la actividad que en las circunstancias actuales más se echa de menos. Con dos guerras eternizándose y el mundo cada ... vez más descontrolado, se vuelve más necesaria. Pero la realidad es que lejos de estimular su trabajo, siempre difícil, quienes más la necesitan se lo ponen más difícil. Con personajes como Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, por citar algunos nombres, capitaneando odios y ambiciones, poco pueden hacer los argumentos y buenos modos diplomáticos para salvar vidas y restablecer la normalidad. Trump, que es quien ostenta más poder militar y político y, lo que es peor, está convencido de que es dueño del Mundo, es sin duda el mayor obstáculo con que tropiezan los profesionales esforzados en recuperar el respeto entre pueblos, religiones y países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  3. 3 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  4. 4 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  5. 5 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  6. 6

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»
  7. 7 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  8. 8 Sobresalto en el edificio de Correos por un conato de incendio
  9. 9 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa
  10. 10

    24 horas para la zona de bajas emisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La diplomacia en punto muerto