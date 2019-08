Deuda récord Editorial Miércoles, 21 agosto 2019, 00:32

La deuda pública española ya supera el 99% del PIB y marca un nuevo máximo histórico. La inestabilidad política que padecemos desde las elecciones de diciembre de 2015 no le sienta bien a la economía, puesto que no hemos sido capaces de aprovechar el fuerte crecimiento experimentado desde entonces para restañar los desequilibrios macroeconómicos más delicados. La falta de planificación presupuestaria ha sido clave para este ascenso peligroso del endeudamiento. El pasado domingo, el ministro federal de Finanzas de Alemania alardeaba de que a final de año la deuda alemana alcanzará el 58% del PIB desde el 60,9% del año anterior -el máximo de referencia recomendado por el pacto de estabilidad es del 60%-, lo que le permitirá afrontar con optimismo y con las inversiones necesarias la temible desaceleración que se avecina. Todo lo contrario de lo que sucede en España, donde el alto endeudamiento no deja margen para combatir el enfriamiento. Tras la crisis, es patente que no hemos aprendido la lección.