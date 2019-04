La huida de Carles Puigdemont y su pretensión de seguir controlando empiezan a pasar factura al PDeCAT. Con independencia de que las encuestas pongan de manifiesto que ERC ostenta ya con diferencia el liderazgo independentista, el PDeCAT se está rompiendo. Marta Pascal, excoordinadora del partido, ha declarado que «Cataluña no se puede dirigir desde Waterloo», por lo que «podría ser una opción» crear un nuevo partido político al margen de Puigdemont. Este ya intentó puentear a su propia organización organizando la Crida Nacional per la República, una especie de movimiento nacional que de momento ha sido un fracaso. El pospujolismo está, en fin, fracturado. Las próximas elecciones contribuirán a consolidar o no estos movimientos.