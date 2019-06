Déficit de la Seguridad Social Editorial IDEAL Martes, 25 junio 2019, 23:21

El pago de las pensiones de julio, que este mes incluye la extraordinaria de verano y alcanza en total 19.000 millones de euros, obliga al Gobierno a utilizar 7.500 millones de euros del préstamo ya concedido a la Seguridad Social. «Gracias a la buena marcha de la recaudación, no va a ser necesario recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social», destacó el Ministerio de Trabajo. El Tribunal de Cuentas ha criticado esta vía de financiación, inaugurada por Rajoy en 2017, porque considera que este 'agujero' debería cubrirse vía impuestos a través de transferencias corrientes de la Administración General del Estado, no de la concesión de nuevos préstamos, que deja a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia. Y, de hecho, prácticamente todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de este procedimiento en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, que es la instancia que debe tomar decisiones al respecto y que no consiguió sin embargo acuerdo alguno por la celebración de elecciones generales tras la moción de censura.