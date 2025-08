Comenta Compartir

Lo mejor es que lo asuma, usted, yo y ellos; estamos solos. Usted y yo, como ciudadanos confiados en la seguridad que nos proporcionan los ... Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y ellos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que también están solos, abandonados. Es lo que hay. Una patrulla de la Guardia Civil para velar el sueño de los ciudadanos desde Guaínos hasta Balanegra pasando por Adra. Dos agentes para todo este territorio, añadan a esto las playas que bañan estas localidades y, lo concurridas que pueden llegar a estar por la noche con lanchas yendo y viniendo. Me recuerdan a los Dragones de Cuera y su titánica labor en los actuales Estados Unidos de América, territorio que fue español y que tan brillantemente plasmó en sus novelas mi amigo Jesús Maeso de la Torre. Lo peor de todo es que nuestra soledad y la de nuestros dragones es conocida por los amigos de lo ajeno que, sin pudor, sin miedo y con toda la alevosía y nocturnidad entran en las casas a robar. Casas habitadas, no crean que entran cuando no están sus propietarios, no. Entran cuando quieren. Y no se despierte y se los encuentre, porque siempre saldrá usted perdiendo; por dar o por recibir. No hay seguridad ciudadana, lo que nos lleva a las patrullas vecinales, lo que nos lleva a la administración de…, nuestra propia justicia, a la defensa a ultranza de lo nuestro, ya no sólo lo material sino lo que habita en nuestras casas. Por simple supervivencia. La falta de medios humanos, de medios disuasorios, de interés por parte de nuestros gobernantes en la seguridad de los ciudadanos provoca y provocará enfrentamientos. Estamos solos; nosotros y nuestros dragones.

