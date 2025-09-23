Okupa y preokupa

Comenta Compartir

La ocupación ilegal era algo que, hace años, ni estaba ni se la esperaba. Era impensable la idea de que una persona entrara ilegalmente en ... una vivienda y se apropiara de ella aprovechando la ausencia de su propietario por estar de vacaciones, por ser residencia de fin de semana, o incluso por ir a comprar el pan. Era impensable, digo, porque había un escudo que nos protegía, el respeto o el miedo a la Justicia y al cumplimiento de la Ley. El movimiento empezó siendo una especie de protesta juvenil, allá por la década de los 80, contra cualquier cosa que encartara: las guerras, el paro, escapar de casa…, pero se convirtió poco a poco en un problema más serio; un problema, sobre todo, para los propietarios que pagan sus impuestos municipales y sus recibos.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, tiene un problema con los okupas en el Parador de las Hortichuelas y, este problema, debería preocuparle y ocuparle; altercados, suciedad, enganches ilegales a la luz, inseguridad, miedo; esto para empezar, luego la devaluación de las viviendas colindantes, la salida de sus propietarios a otras ciudades o barrios donde vivir con tranquilidad y seguridad y más tarde la pérdida de votos. El señor Amat haría bien en escuchar a los vecinos que, además de, pagar el IBI, por ejemplo, cada cuatro años ejercen su derecho al voto. La oposición debería escuchar a estos vecinos y proponer soluciones al equipo de gobierno si quieren esos votos. No quisiera pensar que prefieren mirar para otro lado; soluciones hay, varias y siempre dentro de esta Ley que deben cumplir sólo algunos; voluntad poca pues el movimiento se demuestra andando; ganas ninguna.

