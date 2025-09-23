Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En la Estación Polar Zebra

Okupa y preokupa

«El movimiento empezó siendo una especie de protesta juvenil, allá por la década de los 80, contra cualquier cosa que encartara: las guerras, el paro, escapar de casa…, pero se convirtió poco a poco en un problema más serio»

David Gómez

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:01

La ocupación ilegal era algo que, hace años, ni estaba ni se la esperaba. Era impensable la idea de que una persona entrara ilegalmente en ... una vivienda y se apropiara de ella aprovechando la ausencia de su propietario por estar de vacaciones, por ser residencia de fin de semana, o incluso por ir a comprar el pan. Era impensable, digo, porque había un escudo que nos protegía, el respeto o el miedo a la Justicia y al cumplimiento de la Ley. El movimiento empezó siendo una especie de protesta juvenil, allá por la década de los 80, contra cualquier cosa que encartara: las guerras, el paro, escapar de casa…, pero se convirtió poco a poco en un problema más serio; un problema, sobre todo, para los propietarios que pagan sus impuestos municipales y sus recibos.

