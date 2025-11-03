Comenta Compartir

El pasado 28 de octubre se aprobó en el Congreso la Proposición no de Ley sobre la regulación de la palabra 'cáncer', según esta proposición: « ... no es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable por ello se promueve el uso de un lenguaje justo, responsable y basado en la realidad, sobre todo, desde los ámbitos públicos e institucionales». 307 votos a favor y 33 en contra, sólo 6 abstenciones. Por goleada. Pues como dice mi querido Reverte, me paso por el orto las regulaciones del uso de las palabras, sobre todo si vienen del Gobierno/Pedro Sánchez. El Gobierno obligará, sí, digo bien, obligará, a los medios de comunicación, instituciones educativas, culturales y sanitarias, y entidades sociales para promover el uso responsable y empático en torno a la palabra cáncer y así elaborará y difundirá recomendaciones para el tratamiento informativo y si no lo hacen cortamos el grifo. Y así andamos, con un Gobierno capitaneado por el mago de los conejos en la chistera (pido perdón a los magos, a los conejos y a las chisteras), y una oposición timorata incapaz de plantar cara por aquello del «qué dirán». Y no me da la gana de callarme. Cambiaron el título de la novela 'Diez Negritos' porque era ofensivo el uso de la palabra 'negritos' y todos agacharon las orejas. Ahora subimos el nivel, y lo elevamos a Proposición no de Ley con la colaboración de las fuerzas vivas de la comunicación y la cultura, y el Instituto Cervantes a la cabeza, ¡Ay! Si Don Miguel levantara la cabeza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión