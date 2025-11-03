Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Como dice mi querido Reverte, me paso por el orto las regulaciones del uso de las palabras, sobre todo si vienen del Gobierno.

David Gómez

Jaén

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:27

El pasado 28 de octubre se aprobó en el Congreso la Proposición no de Ley sobre la regulación de la palabra 'cáncer', según esta proposición: « ... no es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable por ello se promueve el uso de un lenguaje justo, responsable y basado en la realidad, sobre todo, desde los ámbitos públicos e institucionales». 307 votos a favor y 33 en contra, sólo 6 abstenciones. Por goleada. Pues como dice mi querido Reverte, me paso por el orto las regulaciones del uso de las palabras, sobre todo si vienen del Gobierno/Pedro Sánchez. El Gobierno obligará, sí, digo bien, obligará, a los medios de comunicación, instituciones educativas, culturales y sanitarias, y entidades sociales para promover el uso responsable y empático en torno a la palabra cáncer y así elaborará y difundirá recomendaciones para el tratamiento informativo y si no lo hacen cortamos el grifo. Y así andamos, con un Gobierno capitaneado por el mago de los conejos en la chistera (pido perdón a los magos, a los conejos y a las chisteras), y una oposición timorata incapaz de plantar cara por aquello del «qué dirán». Y no me da la gana de callarme. Cambiaron el título de la novela 'Diez Negritos' porque era ofensivo el uso de la palabra 'negritos' y todos agacharon las orejas. Ahora subimos el nivel, y lo elevamos a Proposición no de Ley con la colaboración de las fuerzas vivas de la comunicación y la cultura, y el Instituto Cervantes a la cabeza, ¡Ay! Si Don Miguel levantara la cabeza.

