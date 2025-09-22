Tomate: pasión que alimenta

España entera se va a poner roja como un tomate. Será la próxima semana y todo empezará en Madrid, con la celebración del encuentro profesional ... más importante del calendario para las frutas y hortalizas. Fruit Attraction levantará el telón del sector hortofrutícola del 30 de septiembre al 2 de octubre con el tomate como 'producto estrella' de esta edición. Lucirá con un lema muy nuestro: 'Pasión que alimenta'.

La organización hace justicia con un producto que es más español que el Museo del Prado y más almeriense que El Cañillo de la Puerta de Purchena. Ya sé que este fruto es originario de Sudamérica, concretamente de los Andes Occidentales, pero fueron las expediciones españolas a Las Indias las que lo trajeron desde el otro lado del charco, abriéndole las puertas de Europa y del mundo.

Hoy Almería es el primer productor español de tomate, con una superficie de 8.300 hectáreas y 760 millones de kilos. Atrás se han quedado otras zonas productoras históricas como Canarias o la Comunidad Valenciana. La competencia es dura y se centra en los países terceros, los que no forman parte de la Unión Europea. Muchos no han podido con la presión de orígenes como Marruecos, con menos costes laborales y menos exigencias fitosanitarias y medioambientales.

Los invernaderos de Almería sí han sabido seguir adelante, sobreponiéndose a todos los problemas, reinventándose. Esa es la clave, aprovechar la experiencia y el conocimiento que aporta el liderazgo para hacer cosas nuevas que nos diferencien. Todo eso se ha materializado a través de variedades con más sabor y más fáciles de consumir, como los tomates cherrys o cóctel, que se pueden comer de un solo bocado. El mercado se ha llenado de especialidades y hoy, además de rama, pera y bola, tenemos tomates asurcados, rosas, negros, verdes, amarillos, naranjas, grandes, pequeños, medianos,...

La competencia es voraz y los costes de producción son cada vez mayores, por eso el camino está en diferenciarse y seguir apostando por la calidad, la variedad y el sabor. Almería tiene esa ventaja que dan los años en forma de experiencia y reconocimiento en los mercados. Porque nuestros agricultores han sido capaces de hacer cosas tan importantes como darle la vuelta al calendario. Sí, los invernaderos solares permiten producir más tomate en los meses más fríos que en ninguna otra época del año. El chef internacional Dani García reconocía hace unos meses en sus redes sociales que «el mejor tomate del mundo es el de invierno» y se cultiva en Almería. ¡Toma ya!

Almería y España se posicionarán en la próxima edición de Fruit Attraction como el gran origen de calidad del tomate. Lo van a hacer en un momento clave para el futuro de las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos, pues en cuestión de semanas se cumple el plazo para la aplicación de las sentencias que deben impedir comercializar tomate del Sáhara Occidental como alauí y que pueden echar por tierra las actuales relaciones comerciales entre ambos territorios. Por eso, productores de toda Europa mantendrán un encuentro en Madrid y lanzarán un manifiesto en defensa del tomate producido en la unión. Es hora de defender lo nuestro.

No faltará un foro en el que se hablará de las últimas tendencias o de la situación geopolítica y sus implicaciones en el comercio del tomate. Se concederán los primeros Premios Tomate, habrá degustaciones, cocina en directo y hasta se levantará un invernadero con plantas de variedades de tomate en el centro de la feria. Este año, en la feria de Madrid, ¡Hay Tomate!