Prescriptores de tonterías

Llegará el día en que no quepan más tontos en las redes sociales. Con la llegada del verano el 'scroll infinito' se llena de expertos ... en decir tonterías sobre las frutas y hortalizas. Se ha puesto de moda que señoras y señores que no saben nada sobre sandías graben sus vídeos dando consejos para elegir el mejor ejemplar en el supermercado. Claro, ninguno se preocupa de mostrar el resultado. Lo que importan son los likes y las interacciones para tener más engagement. La sandía no necesita de trucos, sino de buenos agricultores y excelentes profesionales que han conseguido que hoy en día sea difícil llevarse a casa una sandía que no esté madura y dulce. La mejora varietal y la experiencia de los productores ha hecho que disfrutar de esta fruta tan veraniega ya no sea lanzar una moneda al aire.

Otro de los grandes temas del verano en redes sociales gira en torno al tomate. Me encontraba estos días con un tipo que decía que había renunciado a comer tomate durante el resto del año, porque como los de verano ningunos ¡Peor para él! No puedo estar en más desacuerdo, porque los mejores tomates son los de invierno. Reconozco que en verano hay algunos tomates muy buenos de calle, pero cuando más y mejores tomates podemos disfrutar es justo en la estación opuesta a la actual. Me alucina que gente que se alimenta a base de batidos de 'polvos', que ellos mismos publicitan, de pronto se conviertan en expertos del sabor. Con los polvos de beber no son tan exigentes, pero con los tomates sí. El caso es que el romanticismo que tiene un pequeño huerto capaz de dar un puñado de kilos a un agricultor es innegable, pero ¿cuántos podemos disfrutar de ellos? Los mejores tomates son los de invernadero porque se cultiva en casas, donde la planta y sus frutos tienen cubiertas todas sus necesidades. La seleccion varietal, el manejo del agricultor y el tiempo que pasa desde su recolección hasta su consumo son la única clave del éxito. El Invernadero nos da la posibilidad de producir más y de hacerlo durante todo el año. Sólo de este modo puede haber tomate de calidad para todos y no sólo para unos pocos y durante un corto periodo de tiempo. Por algo el tomate es la hortaliza más consumida en el mundo. Sin embargo, algunos con sus post, stories y reels parecen buscar que en lugar de disfrutar de una alimentación saludable, a base de frutas y hortalizas frescas, nos decantemos por los batidos de polvos o los alimentos procesados y ultraprocesados que también promocionan en sus perfiles digitales. Luego están los antipáticos 'antiplásticos', que comparan un invernadero con una bolsa del supermercado y claro, se olvidan de que esas cubiertas duran hasta cuatro campañas y que se reciclan en un porcentaje superior al 90%. No les he visto nunca decir nada de los envases de plástico en los que se comercializan sus teléfonos móviles - principal herramienta de trabajo para estos influencers -, ni de los plásticos que utilizan para proteger su pantalla y el resto del dispositivo. Seguramente beban agua embotellada en cristal o tal vez van cada día a la fuente con un cántaro de barro. Que decir de las zapatillas de deporte que visten, las gafas de sol que lucen, los materiales de los que están hechos los vehículos que conducen o los botes en los que les venden sus polvos mágicos. Por su puesto, no necesitan aparatos de aire acondicionado, ni ventiladores, ellos con un abanico, un botijo y un tomate de verano tienen bastante. Vamos a dejarnos ya de postureos y de tonterías, para tratar con respeto a los consumidores y a los agricultores. Hemos llegado hasta aquí sin prescriptores de mentiras, podemos seguir evolucionando sin ellos, pero difícilmente podremos hacerlo sin productores y sin sus invernaderos.

