¿Europa first?

No lo tuvieron nada fácil aquellos pioneros que en los años 70, 80 y hasta la entrada en la Comunidad Europea, tuvieron que sufrir «sangre, ... sudor y lágrimas» para exportar las frutas y hortalizas de primor de los invernaderos de Almería. España era un verso suelto en el mapa internacional, salía de la dictadura, afrontaba la transición y los primeros años de democracia. No éramos nadie en los mercados y nuestra provincia menos aún.

Sorprende el diferente rasero con el que las instituciones europeas tratan ahora a países terceros, concretamente Marruecos. La libertad con que los productos alauís entran en el viejo continente no tiene parangón. El crecimiento de sus exportaciones ha sido exponencial durante la última década, generando una competencia tan fuerte que han hecho casi desaparecer el cultivo de judía en nuestro país y han dejado sin un tomate a zonas tradicionalmente productoras como Canarias.

Mientras la «América First» de Donald Trump impone aranceles y más aranceles para proteger sus producciones, Europa abre sus fronteras de par en par a los competidores de los productores españoles, holandeses, franceses, italianos o portugueses. Todos protestan, pero la euroadministración no hace nada. Ni siquiera acepta las sentencias de la justicia europea, contra las que recurre o les da la vuelta una y otra vez.

La Comisión Europea se la va a volver a jugar a sus agricultores, para dar alas y ventajas a los productos de Marruecos. De nada sirven las continuas quejas del sector. El gobierno europeo se empeña en facilitar la entrada de las frutas y hortalizas del norte de África, que compiten con el mismo calendario y en los mismos mercados, pero con menos costes de producción, menos exigencias ambientales, de calidad y sociales.

La última jugarreta de la comisión es una especie de treta administrativa para saltarse la sentencia que prohíbe a Marruecos introducir tomates del Sáhara Occidental como producción propia. La propuesta filtrada durante los últimos días permitirá a nuestros vecinos del sur seguir haciéndolo a cambio de unas compensaciones que controlará el propio reino aluí. Por lo que seguirá siendo juez y parte en todo este proceso.

¿Qué puede hacer el sector productor almeriense? En primer lugar continuar oponiéndose y enfrentándose a la maquinaria administrativa de Bruselas. No ha estado cruzado de brazos hasta ahora. En este tiempo han obtenido el compromiso de las diferentes fuerzas políticas en la eurocámara para rechazar el nuevo plan. Veremos qué sucede cuando se someta a la votación del Parlamento.

Más allá de la geopolítica nos toca hacer lo que mejor se nos da. Aquello que ha permitido que, a pesar de todo, sigamos siendo la gran zona de producción de tomate de España. Nos toca seguir trabajando para ser cada día un poco mejores. El camino no es otro que el de mantener y mejorar, más si cabe, nuestra calidad y servicio. Debemos diferenciarnos para que los consumidores españoles y europeos puedan reconocer nuestros productos, apreciarlos, valorarlos y elegirlos frente a los de otros orígenes.

Que las astas y las banderas azules con círculo de estrellas de la Comisión Europea no nos impidan ver con claridad el mercado, sus necesidades y nuestros retos.