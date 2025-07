Un escándalo artificial y ultraprocesado

En un país donde se puede desayunar bollería industrial, almorzar embutidos procesados y cenar pizza congelada sin levantar una ceja, resulta casi cómico, si no ... fuera preocupante, que alguien pretenda señalar a las frutas y hortalizas como el nuevo enemigo público número uno. ¿Una locura comer más de dos piezas de fruta al día? ¿Las cerezas como amenaza química? ¿En serio?

Mientras algunos 'expertos' se afanan en demonizar lo que la ciencia lleva décadas defendiendo, la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando al menos 400 gramos diarios de frutas y hortalizas. Y no, no hay evidencia seria que respalde que comer tres mandarinas te convierta en el increíble Hulk, ni que un puñado de cerezas te haga mutar genéticamente. Lo que sí hay son estudios que vinculan el bajo consumo de vegetales con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. ¡Esto es muy serio!

Las frutas y hortalizas no solo nutren el cuerpo, también la sociedad. En España, su cultivo genera empleo y riqueza como pocos otros sectores. Detrás de cada tomate hay manos que trabajan desde el amanecer, cooperativas que sostienen pueblos enteros y empresas que apuestan por la innovación sostenible.

Organizaciones como 5 al Día, Coexphal, Hortiespaña, Fepex o Cooperativas Agroalimentarias no solo promueven el consumo saludable, sino que defienden un modelo agrícola que respeta el medio ambiente, reduce el desperdicio y genera empleo. ¿Por qué no se viraliza eso?

La producción hortofrutícola española, especialmente en los invernaderos solares de Almería, es un ejemplo de eficiencia energética y sostenibilidad. Cultivar frutas y verduras requiere menos agua, menos tierra y genera menos emisiones que producir ultraprocesados. Y, sin embargo, mientras el planeta se recalienta, algunos se preocupan por si la fruta tiene demasiado azúcar.

Hoy es muy fácil elaborar menús que contengan la cantidad recomendada de frutas y hortalizas diaria. Hay webs, aplicaciones y hasta la IA, a través de Chat GPT o de Copilot, que te pueden echar una mano. Nuestra propuesta se la hemos solicitado a esta última plataforma.

Comenzamos la jornada desayunando una tostada de pan integral con aguacate y tomate y un kiwi. A media mañana, un poco de melón y sandía. Para el almuerzo, ensalada de lechuga, zanahoria, pimiento, tomate, cebolla, naranja, garbanzos y arroz integral. Para la merienda, puede ser suficiente con un plátano mediano. En la cena, prepararemos una crema fría de calabacín y puerro, una tortilla de guisantes y, de postre, unas uvas. En total, más de 500 gramos de frutas y hortalizas, fibra, antioxidantes, sabor y sin ningún drama.

Que no te engañen los titulares sensacionalistas ni los influencers del miedo nutricional. Comer frutas y hortalizas no es una moda, es una necesidad. Y si hay algo que deberíamos prohibir, no son las cerezas, sino los bulos que las rodean. Así que, la próxima vez que alguien te diga que comer fruta es una locura, invítale a una ensalada. Y, si insiste, que lo discuta con la OMS, pero nosotros a lo nuestro, que es comer rico y saludable. Una última reflexión: ahora que el consumo de vegetales vuelve a subir, crece la ofensiva contra los productos saludables, frescos y naturales. No es casualidad.