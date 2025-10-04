Todos somos Dani

Ángel Iturbide Periodista Sábado, 4 de octubre 2025, 23:53 Comenta Compartir

No sé si tuvo la oportunidad de leer el martes pasado la carta que Dani, un niño de Retamar de diez años, y que su madre, Elena Sevillano y ocupante de esta misma sección en martes alternos, reprodujo en su tribuna de Puerta Purchena. Si no es así yo se lo cuento. En ella Dani se dirigía a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, para mostrarle la sorpresa, y también la indignación, que le produjo conocer que en Retamar-El Toyo el Ayuntamiento de Almería tiene previsto gastar un millón de euros en un complejo deportivo con pistas para voley-playa, balonmano-playa, rugby-playa, tenis-playa y fútbol-playa. Y se lamentaba porque la primera edil, a quien parece no votará cuando tenga 18 años dado que no satisface sus necesidades, en todo ese complejo deportivo no hubiera contemplado un señor campo de fútbol. No un campo de fútbol para niños pequeños sino un campo de fútbol de verdad, un campo de fútbol en el que jueguen once contra once. Porque, además de no haberlo, Dani decía que para entrenar en un campo de verdad se tenían que desplazar hasta Cabo de Gata con el correspondiente problema para los niños y para sus padres que los deben llevar. El caso es que leí la carta y quise profundizar más porque mi imaginación ya había viajado hasta las playas de Copacabana e Ipanema, en Río de Janeiro, y a modo de los arenales brasileños ya veía yo hordas de deportistas en la playa de Retamar-El Toyo que, por cierto, ya podían ir pensando en alguna actuación para hacer de ellas un lugar apetecible. Pero no, nada más lejos de lo que había pensado. Así pues, me fui a la página web del Ayuntamiento de Almería.

Y me encontré con un proyecto valorado en un millón de euros que se sufragará con fondos Next Generation, a desarrollar a unos metros del Palacio de Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería y que contempla la construcción de «tres superficies deportivas de deporte playa, utilizando arena idónea, para celebrar competiciones de rugby-playa, fútbol-playa, voley-playa, balonmano-playa y/o tenis-playa; zonas de ducha al aire libre; pequeños módulos de aseos y taquillas con suelos compatibles con la superficie deportiva de arena en la que se practica el deporte; pequeño kiosco con terraza para dar servicio de restauración, zonas de descanso, solarium y gradas, con elementos ligeros de sombra, para los espectadores». Pero aún me faltaba encontrarme con otra sorpresa. Resulta que todo esto, según la web del Ayuntamiento de Almería, responde «al compromiso electoral adquirido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, de dotar a la capital con estas instalaciones; la demanda existente respecto de este tipo de dotaciones, en paralelo a la evolución y mayor práctica que se viene dando respecto a los deportes de playa…». ¿De verdad? ¿En Retamar-El Toyo? No sé yo.

Resulta que en esta barriada de la capital en pleno crecimiento y desarrollo residen alrededor de 9.000 personas y, para mí, que no son los deportes de playa lo que más les preocupa. Y menos a futuro, en el que la población se va a incrementar de manera notable con todos los proyectos urbanísticos y constructivos puestos en marcha. Sin ir más lejos junto al Hospital de Alta Resolución de El Toyo se va a levantar un complejo comercial con grandes superficies, gasolinera y comercios varios, acompañado de más viviendas. Por lo pronto, y a modo de sugerencia, deberían ir pensando en ampliar la depuradora de aguas residuales y hacerla compatible con la futura población que va a residir en la zona y solucionar los problemas, cada vez más frecuentes, de la recogida de basuras.

El problema es que a veces es difícil determinar en qué piensan nuestros gestores o para quién creen que gobiernan. Retamar-El Toyo tiene muchos déficits, el primero el de la educación con un colegio que se ha quedado pequeño y la falta de un instituto que el barrio demanda a gritos. El incremento de población infantil y juvenil que va a experimentar la zona es espectacular y mientras se piensa en deportes de playa se desvía la atención de lo verdaderamente importante. Hace unos años se habilitó un campo de rugby en el que no he visto nunca ni jugar ni entrenar en este deporte y que es utilizado para jugar a fútbol, eso sí sin ninguna otra dotación de infraestructura necesaria para la práctica del deporte. Está bien eso de jugar al golf y atraer a cientos de europeos que vienen a practicar ese deporte y a dejar aquí su dinero junto a los golfistas almerienses; está bien eso de hacer deporte, pero estoy con Dani y lo que este barrio necesita es un campo de fútbol de verdad. Se está a tiempo de rectificar y de atraer la simpatía de la población más joven de un barrio (la joya de la corona dicen algunos) con un gran futuro.

Pues eso, que todos somos Dani.