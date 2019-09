Sin culpables Editorial Jueves, 5 septiembre 2019, 00:01

El juez absolvió ayer por falta de pruebas al PP de la acusación de haber destruido intencionadamente unos discos duros del extesorero Bárcenas para que no quedara constancia de los datos contables que contenían. Las acusaciones sostenían que, en pleno escándalo por los 'papeles de Bárcenas', los imputados borraron, rayaron a conciencia y rompieron las unidades de almacenamiento del extesorero hasta volverlas ilegibles porque contenían pruebas de la contabilidad b de la formación conservadora. La Fiscalía pedía su absolución. El magistrado ha considerado que durante el juicio no ha quedado acreditado que los imputados –la actual gerente del partido, un asesor jurídico y el responsable informático en el momento de los hechos– tuvieran la intención de dificultar la investigación de la 'caja B' que estaba realizando la Audiencia Nacional. Este episodio es uno más en la larga y poblada historia de corrupción en el PP, que nunca debió haber sucedido. Se equivocaría en todo caso quien pensara que este es un triunfo para los populares ya que el gran pecado del PP fue político y no jurídico.